Новая Голландия в Санкт-Петербурге: что это такое и как туда доехать

В центре Петербурга есть остров, где бывшие адмиралтейские склады и тюремный корпус превратились в парк, сцену, рестораны и общественное пространство.

Новая Голландия — не «аттракцион на час», а целый день неспешных прогулок с видом на каналы, вкусной еды и развлечений. Ниже — полный гид: часы работы, правила, как дойти, на чём доехать, что посмотреть и когда бывает каток.

Что такое Новая Голландия

Общественное пространство и исторический комплекс на рукотворном острове между Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналом. Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2. На острове — парк, сцена и павильоны, исторические здания (Кузня, Дом коменданта, Литейный двор), круглый корпус «Бутылка» с ресторанами и сервисами, детские площадки, спортивные зоны и «Сообщество».

Новая Голландия в Санкт-Петербурге: что это такое и как туда доехать - image 1

Короткая история

Остров сформировался в петровскую эпоху для нужд флота; название связано с «голландскими» методами складирования леса. В XVIII–XIX вв. здесь жили склады, арка-акведук и затем тюремный корпус (ныне «Бутылка», 1830). После реставрации территория открыта горожанам круглый год как культурный парк.

Режим работы и вход

Парк : ежедневно 09:00–22:00 (пн–чт) и 09:00–23:00 (пт–вс). Вход в парк бесплатный. Отдельные события — по билетам.

: ежедневно (пн–чт) и (пт–вс). Отдельные события — по билетам. «Бутылка» : 08:00–23:00 (вс–чт) и 08:00–00:00 (пт–сб). Часы арендаторов — на bottlehouse.ru.

: (вс–чт) и (пт–сб). Часы арендаторов — на bottlehouse.ru. «Сообщество» (community center): 12:00–21:00 ежедневно. Билет ≈150–250 ₽ (на русской версии — 250 ₽), бесплатно для детей до 14 лет, пенсионеров, посетителей с инвалидностью и членов многодетных семей.

Как добраться (пешком, метро, наземный транспорт)

Пешком/метро

От «Адмиралтейской» — ~1,9 км (20–30 мин прогулки) по Малой Морской → Исаакиевская пл. → Конногвардейский б-р → наб. Адмиралтейского канала. Ближайшие ещё: «Сенная площадь» (~2,4 км) и «Невский проспект» (~2,7 км).

Автобусы/троллейбусы

Остановка «Площадь Труда»: автобусы 3, 6, 22, 27, 70, 71, 100, троллейбусы 5, 22; рядом также маршрутки (К-6, К-62, К-124 и др.).

Такси/велосипед

Подъезд возможен к периметру острова; внутри — только пешком, самокаты/велосипеды оставляют у велопарковки снаружи.

Что посмотреть и чем заняться

«Бутылка» — круглый корпус бывшей тюрьмы (1830), сегодня — гастрономия, магазины, спорт- и бьюти-студии, камерная «сцена-в-круге».

Павильон и Летняя сцена — временные конструкции для выставок, кинопоказов, концертов и городских фестивалей. Актуальное расписание — в календаре событий на официальном сайте парка.

Детские площадки

«Фрегат» — большая деревянная площадка-корабль на центральной лужайке; рядом — площадка для малышей. Зимой «Фрегат» закрывается на консервацию.

Сады и набережные — прогулочные аллеи, травяной сад, пирсы у воды; настольный теннис, петанк, стритбол, шахматы и «пляж» для загара.

Инфоцентр и сувениры — карта, мерч, аудиогиды и экскурсии по истории острова.

Зимой — каток

На месте большой лужайки заливают каток площадью >2000 м². Сезон обычно длится с середины ноября до середины марта (прим.: даты варьируются год от года). Вход — по билетам. Следите за страницей катка перед поездкой.

Правила и особенности визита

Без животных (кроме собак-поводырей и служебных собак-помощников).

(кроме собак-поводырей и служебных собак-помощников). Только пешком : велосипеды, самокаты и прочие средства оставляют у парковки снаружи.

: велосипеды, самокаты и прочие средства оставляют у парковки снаружи. Вход через рамку металлоискателя; для колясочников и людей с имплантами — исключение, обращайтесь к охране.

через рамку металлоискателя; для колясочников и людей с имплантами — исключение, обращайтесь к охране. Курение только в специально отведённых местах; стекло и алкоголь не пропускают через досмотр.

только в специально отведённых местах; стекло и алкоголь не пропускают через досмотр. Детям до 14 лет нужен взрослый сопровождающий.

нужен взрослый сопровождающий. Доступная среда: кнопки вызова сотрудника у входов в «Бутылку», Литейный, Дом коменданта и Инфоцентр; пандусы и сопровождающий персонал.

Где следить за событиями

Обновлённое расписание концертов, кинопоказов, экскурсий и лекций — на сайте, в разделе календарь острова; летом часто идут open-air программы.

Готовый маршрут на полдня

Вход с наб. Адмиралтейского канала, карта и кофе в Инфоцентре. Короткий круг по набережным и травяному саду. «Бутылка» — обед/кофе и магазины. Лужайка и детские площадки / спортивные зоны. Вечером — событие по расписанию на сцене или в павильоне.

Адрес и контакты, режим парка/«Бутылки», как пройти/доехать — всё есть на официальной странице «Посетителям». Перед визитом удобно сверить часы работы и текущие закрытия залов.