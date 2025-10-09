Новая Голландия в Санкт-Петербурге: что это такое и как туда доехать

Новая Голландия — не «аттракцион на час», а целый день неспешных прогулок с видом на каналы, вкусной еды и развлечений. Ниже — полный гид: часы работы, правила, как дойти, на чём доехать, что посмотреть и когда бывает каток.
Что такое Новая Голландия
Общественное пространство и исторический комплекс на рукотворном острове между Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналом. Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2. На острове — парк, сцена и павильоны, исторические здания (Кузня, Дом коменданта, Литейный двор), круглый корпус «Бутылка» с ресторанами и сервисами, детские площадки, спортивные зоны и «Сообщество».
Короткая история
Остров сформировался в петровскую эпоху для нужд флота; название связано с «голландскими» методами складирования леса. В XVIII–XIX вв. здесь жили склады, арка-акведук и затем тюремный корпус (ныне «Бутылка», 1830). После реставрации территория открыта горожанам круглый год как культурный парк.
Режим работы и вход
- Парк: ежедневно 09:00–22:00 (пн–чт) и 09:00–23:00 (пт–вс). Вход в парк бесплатный. Отдельные события — по билетам.
- «Бутылка»: 08:00–23:00 (вс–чт) и 08:00–00:00 (пт–сб). Часы арендаторов — на bottlehouse.ru.
- «Сообщество» (community center): 12:00–21:00 ежедневно. Билет ≈150–250 ₽ (на русской версии — 250 ₽), бесплатно для детей до 14 лет, пенсионеров, посетителей с инвалидностью и членов многодетных семей.
Как добраться (пешком, метро, наземный транспорт)
Пешком/метро
- От «Адмиралтейской» — ~1,9 км (20–30 мин прогулки) по Малой Морской → Исаакиевская пл. → Конногвардейский б-р → наб. Адмиралтейского канала. Ближайшие ещё: «Сенная площадь» (~2,4 км) и «Невский проспект» (~2,7 км).
Автобусы/троллейбусы
- Остановка «Площадь Труда»: автобусы 3, 6, 22, 27, 70, 71, 100, троллейбусы 5, 22; рядом также маршрутки (К-6, К-62, К-124 и др.).
Такси/велосипед
- Подъезд возможен к периметру острова; внутри — только пешком, самокаты/велосипеды оставляют у велопарковки снаружи.
Что посмотреть и чем заняться
«Бутылка» — круглый корпус бывшей тюрьмы (1830), сегодня — гастрономия, магазины, спорт- и бьюти-студии, камерная «сцена-в-круге».
Павильон и Летняя сцена — временные конструкции для выставок, кинопоказов, концертов и городских фестивалей. Актуальное расписание — в календаре событий на официальном сайте парка.
Детские площадки
- «Фрегат» — большая деревянная площадка-корабль на центральной лужайке; рядом — площадка для малышей. Зимой «Фрегат» закрывается на консервацию.
Сады и набережные — прогулочные аллеи, травяной сад, пирсы у воды; настольный теннис, петанк, стритбол, шахматы и «пляж» для загара.
Инфоцентр и сувениры — карта, мерч, аудиогиды и экскурсии по истории острова.
Зимой — каток
На месте большой лужайки заливают каток площадью >2000 м². Сезон обычно длится с середины ноября до середины марта (прим.: даты варьируются год от года). Вход — по билетам. Следите за страницей катка перед поездкой.
Правила и особенности визита
- Без животных (кроме собак-поводырей и служебных собак-помощников).
- Только пешком: велосипеды, самокаты и прочие средства оставляют у парковки снаружи.
- Вход через рамку металлоискателя; для колясочников и людей с имплантами — исключение, обращайтесь к охране.
- Курение только в специально отведённых местах; стекло и алкоголь не пропускают через досмотр.
- Детям до 14 лет нужен взрослый сопровождающий.
- Доступная среда: кнопки вызова сотрудника у входов в «Бутылку», Литейный, Дом коменданта и Инфоцентр; пандусы и сопровождающий персонал.
Где следить за событиями
Обновлённое расписание концертов, кинопоказов, экскурсий и лекций — на сайте, в разделе календарь острова; летом часто идут open-air программы.
Готовый маршрут на полдня
- Вход с наб. Адмиралтейского канала, карта и кофе в Инфоцентре.
- Короткий круг по набережным и травяному саду.
- «Бутылка» — обед/кофе и магазины.
- Лужайка и детские площадки / спортивные зоны.
- Вечером — событие по расписанию на сцене или в павильоне.
Адрес и контакты, режим парка/«Бутылки», как пройти/доехать — всё есть на официальной странице «Посетителям». Перед визитом удобно сверить часы работы и текущие закрытия залов.