Почему в Москве меняют бордюры каждый год: тратят миллиарды рублей

Каждое лето москвичи наблюдают одну и ту же картину: дорожная техника, пыль, запах свежего бетона — и всё ради новых бордюров и плитки на улицах города. Почему этот процесс повторяется год за годом, а суммы на благоустройство выглядят как бюджеты целых регионов?

Портал "Москва онлайн" собрал мнения урбаниста, эксперта по благоустройству и депутата Мосгордумы — всё, чтобы понять, зачем Москве эти бесконечные работы.

"В каждом бордюре — экономика": как объясняет мэр

На форуме "Территория смыслов" мэр Москвы Сергей Собянин с иронией отозвался на вопрос о причинах ежегодной замены бордюров: "Там Лужков клад зарыл". Однако в каждой шутке — доля правды.

Собянин подчеркнул: в благоустройстве "современная экономика зарыта". По его словам, вложенные 100 миллиардов рублей не просто уходят "в асфальт", а возвращаются городу с лихвой — только за счёт туризма Москва якобы получает дополнительно 120 миллиардов рублей.

Как утверждает градоначальник, эти проекты "окупаются за год".

"Выгодно тем, кто меняет бордюры": взгляд урбаниста

Аркадий Гершман, урбанист и автор блога "Город для людей", считает, что экономической выгоды в ежегодной замене бордюров нет — кроме той, которую получают подрядчики. Он выделяет три основных сценария таких работ:

Комплексная реконструкция — когда реально меняют профиль улицы, коммуникации и облик. В этом случае новая инфраструктура рассчитана на 5–20 лет. Гонка ради объёма — когда даже хорошие проекты реализуют наспех и дешево, без квалифицированных рабочих, часто силами сезонных мигрантов. В итоге бордюры укладывают плохо — их приходится переделывать уже через год. Бесполезная замена — самый удручающий вариант, когда старые бордюры и асфальт меняют на новые "просто потому что так принято", без улучшения безопасности и комфорта. "За те же деньги можно сделать качественнее, но тогда придётся думать и разрабатывать новый проект. А многим важнее — освоить средства здесь и сейчас", — объясняет Гершман.

Урбанист подчеркивает: если всё делать грамотно, гранитные бордюры и плитка способны прослужить десятилетиями, как в Петербурге, где тротуары пережили даже эпоху империи. Но в Москве качество часто страдает — в спешке не делают хорошую основу, вода скапливается в швах, зимой всё разбивает техника и реагенты. "Плитка убивается и тракторами, которые ездят не по делу", — замечает эксперт.

Почему в Москве меняют бордюры каждый год: тратят миллиарды рублей - image 1

В Европе аналогичные проекты реализуют гораздо медленнее, но зато плитку и бордюры перекладывают реже — качество важнее скорости.

"Экономия на материалах": мнение эксперта по благоустройству

Вадим Матюшин, эксперт по благоустройству, объясняет частую замену бордюров низким сроком службы современных материалов. Если советские гранитные бордюры спокойно стояли 30 лет и больше, то теперь чаще используют дешёвый бетон, который держится 2–3 года. "Бетонные бордюры дешевле в разы, но быстро приходят в негодность — их приходится чинить и подделывать прямо на месте", — рассказывает Матюшин.

Срок годности указан в документации на госзакупках: гранит — десятилетиями, бетон — считанные годы. Неудивительно, что цикл перекладки стал ежегодным.

"Объяснить людям, зачем это надо, невозможно": что говорит депутат

Елена Янчук, депутат Мосгордумы, признаёт: большинство жителей негативно относится к "вечному бордюрингу". По её словам, переустановка бордюров не улучшает жизнь людей — с теми же усилиями можно было бы развивать поликлиники, школы, социальные проекты. В центре Москвы благоустройство действительно приводит к созданию новых точек притяжения и бизнесу, но за пределами центра всё чаще остаётся формальностью.

Янчук выделяет две основные проблемы восточных районов Москвы, где она работает:

Брошенное благоустройство : работы начинают формально — снимают асфальт и бордюры весной, а потом тянут всё лето или вообще не ведут, бросая всё недоделанным.

: работы начинают формально — снимают асфальт и бордюры весной, а потом тянут всё лето или вообще не ведут, бросая всё недоделанным. Отсутствие согласования с жителями: решения принимаются без общественных слушаний, люди узнают о работах только из информационных щитов, когда площадки уже демонтируют.

Депутат пыталась получить официальные данные о расходах мэрии Москвы на замену бордюров, но в департаменте финансов ей лишь ответили, что "предоставить такую информацию не представляется возможным".

Вывод: вопросы остаются

В итоге ответы сводятся к одному: ежегодная перекладка бордюров и плитки выгодна подрядчикам и экономике города (по версии мэрии), но у самих жителей вызывает раздражение и массу вопросов. Материалы стали дешевле, работы — поспешнее, а прозрачности в расходовании средств по-прежнему нет. Всё это делает историю с московскими бордюрами почти городским фольклором — и ждать ясности, кажется, придётся ещё не один сезон.