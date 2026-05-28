Тесто для пельменей будет послушным и эластичным: несколько простых правил — работают всегда
Тесто для пельменей будет послушным и эластичным: несколько простых правил — работают всегда

Опубликовано: 28 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Идеальное тесто для пельменей, которое не липнет к рукам

Если тесто для пельменей постоянно липнет, рвётся или получается слишком жёстким — проблема почти всегда в технологии. Автор Pogovorim.by советует использовать заварное тесто. С ним лепка пельменей будет быстрее и спокойнее.

Ингредиенты:

  • мука — 300 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • кипяток — 150 мл,
  • соль — щепотка,
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление

В глубокой миске я смешиваю муку, соль и яйцо. Всё слегка перемешиваю вилкой, чтобы масса стала однородной.

Затем вливаю кипяток и быстро перемешиваю ложкой. Именно заваривание делает тесто эластичным и почти нелипким — это ключевой момент.

Даю массе немного остыть, чтобы можно было работать руками, и начинаю вымешивать. При необходимости добавляю немного муки, но обычно этого почти не требуется.

Добавляю столовую ложку растительного масла — оно делает тесто ещё более гладким.

Вымешиваю тесто недолго, примерно 5 минут, до гладкости. Затем формирую шар, заворачиваю в плёнку и оставляю на 30 минут. После этого тесто становится мягким, эластичным и легко раскатывается в очень тонкий пласт.

Личный опыт

Такое тесто я раскатываю до толщины примерно 1 мм — и уже после леплю пельмени. Работать с тестом можно и без подсыпания муки, потому что оно не липнет к поверхности.

