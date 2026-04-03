Не картофельные драники, а "песня": Готовлю по рецепту бабули-белоруски, подаю с особым соусом

Приготовление вкусных драников по белорусскому рецепту - дело, казало бы, не такое и сложное. Но у каждой хозяйки есть свой секрет приготовления этого невероятного ароматного блюда.
как приготовить вкусные картофельные драники с соусом, стоит сохранить удачный рецепт для себя.
Для приготовления драников берите:
- 5 средних картофелин;
- 1 луковицу;
- 1 ст. л. муки;
- 1 яйцо;
- специи и соль.
Для соуса понадобится:
- 50 г бекона;
- 2 зубца чеснока;
- 3 ст. л. сметаны.
Приготовление вкусных драников по шагам
- Картошку нужно тщательно вымыть и очистить. Натереть клубни на крупной тёрке.
- Лук измельчить на мелкой тёрке, соединить с картофелем, отжать лишний сок. Если этого не сделать, драники получатся, как кисель.
- Добавляем к картошке и луку яйцо, муку, соль, перемешиваем.
- Выкладываем тесто ложкой на сковороду, которую разогрели с маслом.
- Жарим драники на среднем нагреве с 2 сторон, по 3-4 минуты, за это время появится румяная корочка.
- Приготовим соус. Для этого на другой сковородке обжарим нарезанный мелко бекон.
- Добавим к бекону измельчённый чеснок. Когда он обжарится, и пойдёт аромат, положим сметану и вскипятим.
- Соус тоже готов, польём им готовые драники.
Драники с сытным ароматным соусом по белорусскому рецепту станут вкусным завтраком или перекусом для все семьи.
Если не любите лук, то в драники его можно не класть, тогда они получатся чисто картофельными. Но жареный лук придаёт блюду невероятные нотки.
Ранее издание рассказывало, как приготовить мини-куличи на Пасху, подать их можно порционно.