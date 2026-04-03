Не картофельные драники, а "песня": Готовлю по рецепту бабули-белоруски, подаю с особым соусом

Опубликовано: 3 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Не картофельные драники, а "песня": Готовлю по рецепту бабули-белоруски, подаю с особым соусом
Не картофельные драники, а "песня": Готовлю по рецепту бабули-белоруски, подаю с особым соусом
Legion-Media
Рецепт вусных оладий из картошки.

Приготовление вкусных драников по белорусскому рецепту - дело, казало бы, не такое и сложное. Но у каждой хозяйки есть свой секрет приготовления этого невероятного ароматного блюда.

На канале "Простые рецепты" рассказывают, как приготовить вкусные картофельные драники с соусом, стоит сохранить удачный рецепт для себя.

Для приготовления драников берите:

  • 5 средних картофелин;
  • 1 луковицу;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 яйцо;
  • специи и соль.

Для соуса понадобится:

  • 50 г бекона;
  • 2 зубца чеснока;
  • 3 ст. л. сметаны.

Приготовление вкусных драников по шагам

  1. Картошку нужно тщательно вымыть и очистить. Натереть клубни на крупной тёрке.
  2. Лук измельчить на мелкой тёрке, соединить с картофелем, отжать лишний сок. Если этого не сделать, драники получатся, как кисель.
  3. Добавляем к картошке и луку яйцо, муку, соль, перемешиваем.
  4. Выкладываем тесто ложкой на сковороду, которую разогрели с маслом.
  5. Жарим драники на среднем нагреве с 2 сторон, по 3-4 минуты, за это время появится румяная корочка.
  6. Приготовим соус. Для этого на другой сковородке обжарим нарезанный мелко бекон.
  7. Добавим к бекону измельчённый чеснок. Когда он обжарится, и пойдёт аромат, положим сметану и вскипятим.
  8. Соус тоже готов, польём им готовые драники.

Драники с сытным ароматным соусом по белорусскому рецепту станут вкусным завтраком или перекусом для все семьи.

Если не любите лук, то в драники его можно не класть, тогда они получатся чисто картофельными. Но жареный лук придаёт блюду невероятные нотки.

Автор:
Марина Котова
