Герани в апреле – обязательно: 10 капель в воду – и пышные шапки лезут без остановки круглый год, мощное цветение 10 из 10
Герани в апреле – обязательно: 10 капель в воду – и пышные шапки лезут без остановки круглый год, мощное цветение 10 из 10

Опубликовано: 3 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Какая подкормка нужна герани в апреле 

Каждый цветовод мечтает, чтобы герань радовала пышными цветочными шапками круглый год. Но для этого ей нужен правильный уход и питательные подкормки. Как оживить даже самую чахлую герань и пробудить ее на мощное цветение, рассказала садовод с 20 летним стажем, автор "Дзен-канала Сад-огород Life" (18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, для пышного цветения герани нужна подкормка на основе банановой кожуры и перекиси водорода. Для ее приготовления потребуется:

  • кожура от 1 банана – 1 шт.;
  • перекись водорода – 10 капель;
  • вода – 1 литр.

Первым делом следует хорошо промыть кожуру от банана, нарезать ее мелкими кусочками, залить 1 литром воды и настоять 3 дня. За это время из банановой шкурки в водорастворимую форму перейдут калий, фосфор, азот и кальций.

Затем настой необходимо процедить и добавить 10 капель перекиси водорода. Все размешать и поливать так герань под корень 1 раз в 2-3 недели.

Как работает подкормка

Перекись водорода богата кислородом и благоприятно влияет на рост герани, подавляя процессы гниения, ускоряя закладку бутонов и улучшая свойства грунта. Банановый настой содержит калий, фосфор, кальций и азот в доступной для цветка форме. Эти макроэлементы важны и для наращивания побегов, и для запуска цветения.

Вторая подкормка

Такое удобрение хорошо чередовать с другим. Для его приготовления достаточно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 5 миллилитров биогумуса, 1/2 таблетки янтарной кислоты и 1 литр воды. Все размешать и поливать герань под корень 1 раз в 2 недели до появления бутонов.

Автор:
Ольга Зайцева
