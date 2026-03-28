2 шт. в воду в апреле – и герань цветет как заводная: кущение мощное, листва сочная, яркие шапки лезут без остановки

Опубликовано: 28 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Чем подкормить герань в апреле для активного кущения и неуемного цветения 

Герань любят и выращивают многие цветоводы. Ведь это довольно неприхотливый и симпатичный цветок, который отличается многообразием сортов и может радовать яркими бутонами круглый год. Но для этого герани требуются комфортные условия и питательные подкормки. Какие именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

Грунт

По словам эксперта, герань предпочитает рыхлый и питательный грунт, который должен на 80% состоять из верхового раскисленного торфа и на 20% – из перлита, биогумуса, цеолита и диатомита. Для питания лучше добавить диаммофоску из расчета 2 грамма на 1 литр грунта.

Подкормка для пышного куста

Чтобы герань превратилась в пышный кустик, нужно растворить 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и поливать так цветок под корень 2 раза в месяц курсом 2 раза.

Первая подкормка для цветения

Чтобы оздоровить герань и простимулировать ее на рост и цветение, нужно приготовить эффективное удобрение. Для этого потребуется:

  • таблетка глицина – 2 шт.;
  • таблетка ацетилсалициловой кислоты – 1 шт.;
  • мумие – 1 таблетка или 1 грамм;
  • кипяток – 1 стакан;
  • вода – 800 миллилитров.

В первую очередь следует залить ацетилсалициловую кислоту кипятком и оставить до растворения. Затем нужно долить 800 миллилитров воды, добавить измельченные таблетки глицина и мумие. Все размешать и полить герань под корень. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.

Как работает подкормка

Как отметила Елена Николаева, мумие богато гуминовыми кислотами и витаминами. Глицин – это аминокислота, которая улучшает усвоение питательных веществ из грунта. Ацетилсалициловая кислота способствует закладке бутонов и увеличивает продолжительность цветения.

Вторая подкормка для цветения

Такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 5 миллилитров биогумуса, половину таблетки янтарной кислоты и 1 литр воды. Все перемешать и поливать герань 1 раз в 2 недели до запуска цветения.

Автор:
Ольга Зайцева
