Герани в марте – обязательно: 1 ложка в воду – и роскошные шапки цветов лезут без передышки до самой осени

Окна многих цветоводов украшает герань. Ведь это неприхотливый цветок, который отличается разнообразием сортов и способен радовать роскошными шапками почти круглый год. Но иногда, особенно после зимы герань не спешит выдавать бутоны и замирает в росте. Как добиться от нее шапочного цветения, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
Старинная подкормка
По словам эксперта, такой подкормкой пользовались еще наши бабушки. Она отличается простотой и эффективностью. Для приготовления удобрения понадобится:
- сухой или измельченный чеснок – 1 чайная ложка;
- борная кислота – 0,2 грамма;
- горячая вода – 1 стакан;
- теплая вода – 800 миллилитров.
В первую очередь следует залить чеснок теплой водой и настоять полчаса. Тем временем развести борную кислоту в горячей воде. Затем чесночный настой нужно процедить и смешать с раствором борной кислоты. Получившейся подкормкой полить герань под корень чуть по влажному грунту.
Как работает удобрение
Как отметила Елена Николаева, чеснок содержит витамины группы В, магний, селен, кремний, марганец, хром и другие питательные вещества, которые оздоравливают герань и способствуют появлению цветоносов. Борная кислота запускает цветение и предотвращает опадание бутонов.
Такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 0,2 грамма или 1/2 таблетки "янтарки", 5 миллилитров биогумуса и 1 литр воды. Вносить удобрение следует 1 раз в 14 дней.
Как продлить цветение
Чтобы герань цвела и не останавливалась до самой осени, необходимо растворить 2 миллилитра гумата калия в 1 литре воды и поливать так цветок каждые 2 недели.
Подкормка для листовой
Для превращения герани в пышный кустик можно растворить 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды и поливать так растение под корень 2 раза в месяц.
