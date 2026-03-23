Герани в марте – обязательно: 1 ложка в воду – и роскошные шапки цветов лезут без передышки до самой осени
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Герани в марте – обязательно: 1 ложка в воду – и роскошные шапки цветов лезут без передышки до самой осени

Опубликовано: 23 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как запустить пышное шапочное цветение у герани 

Окна многих цветоводов украшает герань. Ведь это неприхотливый цветок, который отличается разнообразием сортов и способен радовать роскошными шапками почти круглый год. Но иногда, особенно после зимы герань не спешит выдавать бутоны и замирает в росте. Как добиться от нее шапочного цветения, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Старинная подкормка

По словам эксперта, такой подкормкой пользовались еще наши бабушки. Она отличается простотой и эффективностью. Для приготовления удобрения понадобится:

  • сухой или измельченный чеснок – 1 чайная ложка;
  • борная кислота – 0,2 грамма;
  • горячая вода – 1 стакан;
  • теплая вода – 800 миллилитров.

В первую очередь следует залить чеснок теплой водой и настоять полчаса. Тем временем развести борную кислоту в горячей воде. Затем чесночный настой нужно процедить и смешать с раствором борной кислоты. Получившейся подкормкой полить герань под корень чуть по влажному грунту.

Как работает удобрение

Как отметила Елена Николаева, чеснок содержит витамины группы В, магний, селен, кремний, марганец, хром и другие питательные вещества, которые оздоравливают герань и способствуют появлению цветоносов. Борная кислота запускает цветение и предотвращает опадание бутонов.

Такую подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 0,2 грамма или 1/2 таблетки "янтарки", 5 миллилитров биогумуса и 1 литр воды. Вносить удобрение следует 1 раз в 14 дней.

Как продлить цветение

Чтобы герань цвела и не останавливалась до самой осени, необходимо растворить 2 миллилитра гумата калия в 1 литре воды и поливать так цветок каждые 2 недели.

Подкормка для листовой

Для превращения герани в пышный кустик можно растворить 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды и поливать так растение под корень 2 раза в месяц.

Ранее мы сообщали, как еще можно подкормить герань, чтобы добиться от нее пышных цветочных шапок.

