Вы знали, что в Петербурге есть настоящий буддийский дворец? Его строили с участием самого загадочного ламы

На Приморском проспекте, рядом со станцией "Старая Деревня", возвышается необычное здание — буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй. Его гранитные стены, яркие краски и позолота делают храм одной из самых узнаваемых достопримечательностей северной столицы.
Первые буддисты в Петербурге
Буддизм появился на берегах Невы ещё в начале XVIII века, когда калмыки трудились на строительстве Петропавловской крепости. Но лишь к концу XIX века в Петербурге оформилась постоянная буддийская община.
Как строили храм
В 1900 году лама Агван Доржиев получил разрешение на строительство храма. Земельный участок на окраине города был куплен в 1909 году. Проект разработали архитектор Гавриил Барановский и студент Николай Березовский, а в художественном оформлении (витражи) участвовал Николай Рерих.
Строительство продолжалось шесть лет. Первое богослужение состоялось в феврале 1913 года, а в 1915 году храм был освящён. Статую Будды подарил король Сиама Рама VI.
В отличие от многих бурятских и калмыцких деревянных дацанов, петербургский храм построен из гранита. Он стал одним из самых монументальных буддийских сооружений Европы.
Испытания XX века
После революции храм пережил разграбление, исчезновение архива и закрытие. В 1930-е годы монахи и востоковеды, связанные с дацаном, подверглись репрессиям. Во время войны в здании размещалась радиостанция, а позже — лаборатории Академии наук.
Возрождение и наши дни
В конце 1980-х в Ленинграде начали возрождать буддийскую общину. В 1990 году в храме снова прошла проповедь, а спустя год он получил своё историческое имя — Дацан Гунзэчойнэй.
Сегодня здесь живут и служат монахи, проводятся молебны и лекции, работают астрологи и врачи тибетской медицины. Храм открыт и для верующих, и для экскурсоводов, и для тех, кто интересуется культурой Востока.