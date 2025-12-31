Городовой / Общество / Дешевый томатный сок из «Пятерочки»: можно ли поставить «Красную цену» на новогодний стол
Дешевый томатный сок из «Пятерочки»: можно ли поставить «Красную цену» на новогодний стол

Опубликовано: 31 декабря 2025 11:00
 Проверено редакцией
Томатный сок
Фото: Городовой.ру

Многие обходят его стороной, но что покажет тест продукта?

Российские супермаркеты к декабрю превращаются в минные поля — берёшь томатный сок за 69 рублей, думаешь о детстве, а на деле пьёшь философию воспоминаний.

Один россиянин рискнул и проверил самый дешёвый томатный сок из «Пятёрочки» под маркой «Красная цена». Вердикт вышел жёсткий.

69 рублей — и никаких чудес

На полке всё выглядит прилично: яркая упаковка, уверенное «100% сок», спелые помидоры на картинке. На деле — восстановленный томатный продукт, сделанный в Майкопе из пасты, с солью и сахаром в нагрузку.

Производитель обещает «вкус из детства». На деле же текстура жидкая, мякоть оседает моментально, сок расслаивается, и вместо ностальгии остаётся лёгкое недоумение. В составе честно написано — восстановленный, но чем восстанавливали, загадка.

Подойдёт ли для новогоднего стола

Формально — да: не отрава, не фальсификат, можно пить хоть детям с трёх лет. Фактически — нет: если вы хотите открыть год чем-то приличным, лучше пройти мимо. Этот сок не испортит вам организм, но и праздник не украсит.

Итог

Это не томатный сок, а жидкая иллюзия прошлого за 69 рублей. В обычный день сойдёт, но на новогодний стол ставить такое — намекнуть гостям, что они нежеланные.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
