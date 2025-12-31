Дешевый томатный сок из «Пятерочки»: можно ли поставить «Красную цену» на новогодний стол

Российские супермаркеты к декабрю превращаются в минные поля — берёшь томатный сок за 69 рублей, думаешь о детстве, а на деле пьёшь философию воспоминаний.
Один россиянин рискнул и проверил самый дешёвый томатный сок из «Пятёрочки» под маркой «Красная цена». Вердикт вышел жёсткий.
69 рублей — и никаких чудес
На полке всё выглядит прилично: яркая упаковка, уверенное «100% сок», спелые помидоры на картинке. На деле — восстановленный томатный продукт, сделанный в Майкопе из пасты, с солью и сахаром в нагрузку.
Производитель обещает «вкус из детства». На деле же текстура жидкая, мякоть оседает моментально, сок расслаивается, и вместо ностальгии остаётся лёгкое недоумение. В составе честно написано — восстановленный, но чем восстанавливали, загадка.
Подойдёт ли для новогоднего стола
Формально — да: не отрава, не фальсификат, можно пить хоть детям с трёх лет. Фактически — нет: если вы хотите открыть год чем-то приличным, лучше пройти мимо. Этот сок не испортит вам организм, но и праздник не украсит.
Итог
Это не томатный сок, а жидкая иллюзия прошлого за 69 рублей. В обычный день сойдёт, но на новогодний стол ставить такое — намекнуть гостям, что они нежеланные.