Как Ювачев стал Хармсом: 30 декабря в истории Петербурга

Этот день подарил городу как символические, так и вполне осязаемые изменения.

Тридцатое декабря — дата, которая в истории Санкт-Петербурга отметилась как временем прощаний с великими фигурами прошлого, так и моментом уверенного шага в технологическое будущее.

1796: Императорские тени в соборе

30 (18 декабря по старому стилю) декабря 1796 года состоялись торжественные похороны императрицы Екатерины II и императора Петра III. Прах последнего был перенесен из Зимнего в Петропавловский собор.

На надгробиях выбита одна дата, отчего складывается ощущение, что «жили они вместе и умерли в один день».

Эта церемония объединила эпохи и символизировала преемственность власти. Город замер в трауре, а Невский проспект заполнился процессиями.

Символизм единой даты усилил миф о супружеской гармонии — несмотря на драматичную историю их союза.

1905: Рождение обреченного гения

30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге родился Даниил Иванович Ювачев (Хармс).

В семье Ивана Ювачева, бывшего заключенного, революционера-народовольца, сосланного на Сахалин, ставшего верующим и занявшегося там религиозной философией. Отец Хармса был знакомым Чехова, Толстого и Волошина.

Впоследствии, будучи взрослым, Даниил Ювачев поменяет множество псевдонимов — Ххармс, Хаармсъ, Дандан, Чармс, Карл Иванович Шустерлинг и др.

Однако именно псевдоним «Хармс» с его амбивалентностью (от французского «charme» — «шарм, обаяние» и от английского «harm» — «вред») наиболее точно отражал сущность отношения писателя к жизни и творчеству.

Детство в революционном Петербурге сформировало авангардный взгляд Хармса на абсурд бытия. Его отец, переживший каторгу, передал сыну вкус к парадоксам — от сахалинских глубин до ленинградских чердаков.

1955: Возрождение Египетского моста

30 декабря 1955 года государственная комиссия приняла новый Египетский мост через Фонтанку. Дата открытия моста ознаменовала восстановление архитектурного шедевра XIX века.

После разрушений войны конструкция обрела современный облик — чугунные сфинксы вернулись на место, а гранитные перила усилили классический шарм.

Мост стал символом послевоенного возрождения Петербурга, соединяя набережные в ритме фонтанкиных вод.

1991: Метро прорывается сквозь землю

30 декабря 1991 года открыты станции метро «Лиговский проспект», «Достоевская», «Садовая». Эти три платформы расширили сеть в сердце города, облегчив путь тысячам жителей.

В разгар перестройки запуск стал прорывом — эскалаторы унесли петербуржцев под землю, а мраморные своды «Достоевской» оживили литературные ассоциации.

Лиговский проспект обрел подземный импульс, а «Садовая» связала линии в единую паутину.

2010: Обводный канал выходит на свет

30 декабря 2010 года открыта станция метро «Обводный канал» — 64-я станция Петербургского метрополитена. Входит в состав Фрунзенско-Приморской линии, расположена между станциями «Звенигородская» и «Волковская».

Почти два года поезда следовали мимо достраиваемой станции без остановок. Техническое открытие станции «Обводным каналом» состоялось четырьмя днями ранее, 26 декабря. «Обводным каналом» сначала хотели назвать станцию «Фрунзенская».

Станция вышла из тени промзон, став порталом для южных районов. Ее минималистичный дизайн с синими тонами эхом отзывается каналу наверху — поезда наконец остановились у платформы, разгрузив наземный трафик.

