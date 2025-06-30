Запретное кино: кто и как будет решать, что можно смотреть россиянам

В России всерьез обсуждается вопрос о запрете к прокату фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности». Что это означает для кинематографа? Останутся ли на экранах только сказки и старые добрые фильмы, или же нас ждет более серьезная перестройка всей индустрии?

Портал «Городовой» обратился к адвокату Андрею Князеву, чтобы разобраться в этом непростом вопросе.

Определение «традиционных ценностей»: Размытые границы или четкий ориентир?

По мнению Князева, проблема заключается в неоднозначности трактовки понятия «традиционные ценности».

Где проходит грань между художественным изображением реальности и пропагандой аморальных ценностей?

Согласно Указу Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России.

Они передаваются от поколения к поколению, лежат в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляют гражданское единство, нашли свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.

Андрей Князев Адвокат «Как видно, определение содержит оценочные характеристики и неоднозначные термины. Под нарушением традиционных ценностей можно понимать практически все, что захочется», — подчеркивает Андрей Князев.

Именно эта размытость вызывает опасения в кинематографическом сообществе.

Прокатное удостоверение: Путь к зрителю через фильтр «традиций»?

В России кинематографическая продукция не может быть выпущена без прокатного удостоверения. Это разрешение, необходимое для проката и показа фильма на территории страны. Но в каких случаях оно может быть отозвано?

Существуют определенные случаи, когда прокатное удостоверение не выдается.

Например, если фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, сведения о способах изготовления наркотических средств, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола, отказ от деторождения и т.д.

Законопроект предполагает изменения в ст.5.1 закона «О господдержке кинематографии», дополняя этот список материалами, «пропагандирующими отрицание и (или) дискредитирующими традиционные российские духовно-нравственные ценности».

«Из этого следует, что в прокат не войдут те фильмы, которые не соответствуют дополнительным требованиям, указанным в законопроекте. Если указанные изменения вступят в силу, то Минкультура будет иметь право не выдавать прокатное удостоверение фильмам, которые, на их взгляд, будут не соответствовать традиционным культурным ценностям», — считает эксперт.

«Колобок» под подозрением: Где предел цензуры?

Опасения вызывает возможность широкой трактовки понятия «нарушение традиционных ценностей».

«Так как это понятие содержит крайне размытые критерии, подогнать под «нарушение традиционных ценностей» можно хоть мультфильм по сказке «Колобок», где наблюдаются распад семьи и насилие», — иронизирует адвокат.

Впрочем, Андрей Князев подчеркивает, что «смысл законопроекта не в запрете всего кинематографа, а в ограничении проката действительно аморальных картин».

Однако, кто будет определять грань между художественным замыслом и пропагандой?

Судебный путь: Последняя надежда для кинематографистов?

Ключевым моментом является возможность оспорить отказ в выдаче прокатного удостоверения в судебном порядке.

«Так как отказ в выдаче прокатного удостоверения можно оспорить в судебном порядке, оценка степени «нарушения традиционных ценностей» будет лежать на судах, которые будут руководствоваться экспертизами, иными доказательствами и собственными представлениями о нравственности», — поясняет Князев.

Таким образом, судьи будут играть важную роль в определении того, какие фильмы соответствуют «традиционным ценностям», а какие нет. От их решения будет зависеть судьба многих кинокартин и дальнейшее развитие российского кинематографа.

Вопрос о запрете «дискредитирующих традиционные ценности» фильмов вызывает множество споров и опасений.

С одной стороны, государство стремится защитить моральные устои общества, с другой — существует риск ограничения свободы творчества и цензуры. Чем закончится эта борьба и каким станет российский кинематограф в будущем — покажет время.