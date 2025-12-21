Городовой / Полезное / Вашу съеденную карту вернут без звонка в банк: порядок действий у банкомата
Вашу съеденную карту вернут без звонка в банк: порядок действий у банкомата

Опубликовано: 21 декабря 2025 21:32
банкомат
Вашу съеденную карту вернут без звонка в банк: порядок действий у банкомата
Фото: Городовой.ру

Избавите себя от бумажной волокиты.

Знакомо: срочно нужны наличные, а хитрая машина, щёлкнув, забирает карту навсегда. Или так кажется. Стандартный сценарий — звонок в службу поддержки, поход в отделение через пару дней и испорченные нервы. Но есть шанс всё решить на месте за пять минут, и вам об этом вряд ли расскажут в кол-центре.

Лайфхак №1: Зажмите «Отмену»

Как только поняли, что банкомат не отдаёт карту, нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» (часто она же «Cancel» или красная) 3-5 минут. Не бойтесь, это не поломает аппарат.

Система может перезапустить операцию. Когда на экране появится вопрос «Вы уверены?», жмите «Да», но не отпуская «Отмену»! Часто этого хватает, чтобы услышать заветный звук возврата пластика.

Лайфхак №2: Дайте ему «перезагрузиться»

Не сработало? Не уходите сразу. Отойдите в сторону и засеките 15-20 минут. Многие аппараты входят в режим ожидания или проводят техосмотр — и тогда выплёвывают «посторонний предмет». Стоит подождать.

Если всё провалилось — план «Б»:

  1. Мгновенная блокировка через мобильное приложение вашего банка.
  2. Официальная претензия в банк с требованием вернуть карту. Теперь это их ответственность.

Итог: Держите эти кнопки в уме. Часто проблема — просто программный сбой, а не кража. Но если банкомат окончательно стал вашим кредитным инкассатором, действуйте быстро и через приложение. И да, наличные в кармане ещё никто не отменял.

