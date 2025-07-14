Раздражение и тревога: как новые ограничения на переводы повлияли на жизнь россиян и почему они недовольны

Россияне опасаются попасть в «черный список» ЦБ и потерять доступ к своим деньгам.

Почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей. У 4,4% это происходит регулярно.

Личный опыт и общественное мнение

Еще 23% лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто сталкивался с ними. Некоторые жаловались, что блокировки происходили даже при переводе с расчетного счета юридического лица.

Как пишет «Газета.Ru», большинство опрошенных считают неудобным разблокировку переводов при визите в банк.

Новые ограничения: суть

Полтора месяца назад в России вступили в силу новые ограничения на переводы между физическими лицами, которые попали в специальную базу данных Центробанка.

В рамках новых правил таким клиентам ограничивают переводы суммой в 100 тыс. рублей в месяц.

Общественное мнение: раздражение, тревога и усиленный контроль

37,4% считают, что новые ограничения затронут обычных людей.

Главная эмоция, которую вызвало нововведение, — раздражение. 49,6% ощущают усиленный контроль со стороны банков и государства. 21,2% испытывают тревогу, опасаясь попасть в список ошибочно.

Мнения разделились: поддержка и критика

Более трети (34,9%) респондентов высказались резко отрицательно по поводу введения лимита.

28% поддержали инициативу как меру борьбы с мошенничеством. Еще 16,6% считают, что такие меры нарушают права.

Как узнали о нововведениях?

Большинство участников опроса (81,6%) узнали о новых ограничениях из новостей.

Показатель Значение (%) Краткое описание Сталкивались с блокировкой переводов/карт 30,8 Почти треть лично сталкивались с блокировкой из-за лимита в 100 тыс. рублей в месяц Регулярно сталкиваются с блокировками 4,4 У части опрошенных блокировки происходят постоянно Не сталкивались, но знают пострадавших 23 Лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто столкнулся Считают неудобным визит в банк для разблокировки большинство Большинство респондентов отмечают неудобство офлайн-разблокировки Хотели бы решать вопрос онлайн ~10 Почти каждый десятый предпочёл бы онлайн-разблокировку Считают, что ограничения затронут обычных людей 37,4 Ожидают, что нововведения повлияют и на рядовых граждан Испытывают раздражение — Главная эмоция по поводу нововведения Ощущают усиленный контроль 49,6 Почти половина опрошенных Испытывают тревогу (опасаются ошибочного попадания) 21,2 Беспокоятся о возможных ошибках при включении в список Чувствуют себя спокойнее (считают меру полезной) 8,2 Считают, что ограничения делают переводы безопаснее Резко отрицательно относятся к лимиту 34,9 Более трети респондентов Поддерживают инициативу (борьба с мошенничеством) 28 Видят в ограничениях способ борьбы с мошенниками Считают, что меры нарушают права 16,6 Отмечают ущемление гражданских прав Заняли нейтральную позицию 4 Не выразили явного отношения Узнали о новых правилах из новостей 81,6 Большинство получили информацию из СМИ Услышали о правилах впервые 11,4 Не были осведомлены до опроса Получили информацию напрямую от банка 1,3 Очень немногие были проинформированы банком

Новые ограничения на переводы вызвали неоднозначную реакцию в обществе, продемонстрировав обеспокоенность россиян усилением контроля и опасениями попасть под ограничения ошибочно.