Раздражение и тревога: как новые ограничения на переводы повлияли на жизнь россиян и почему они недовольны

Почти треть (30,8%) опрошенных россиян уже сталкивались с блокировкой переводов или карт из-за введения лимита на переводы в 100 тыс. рублей. У 4,4% это происходит регулярно.
Личный опыт и общественное мнение
Еще 23% лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто сталкивался с ними. Некоторые жаловались, что блокировки происходили даже при переводе с расчетного счета юридического лица.
Как пишет «Газета.Ru», большинство опрошенных считают неудобным разблокировку переводов при визите в банк.
Новые ограничения: суть
Полтора месяца назад в России вступили в силу новые ограничения на переводы между физическими лицами, которые попали в специальную базу данных Центробанка.
В рамках новых правил таким клиентам ограничивают переводы суммой в 100 тыс. рублей в месяц.
Общественное мнение: раздражение, тревога и усиленный контроль
37,4% считают, что новые ограничения затронут обычных людей.
Главная эмоция, которую вызвало нововведение, — раздражение. 49,6% ощущают усиленный контроль со стороны банков и государства. 21,2% испытывают тревогу, опасаясь попасть в список ошибочно.
Мнения разделились: поддержка и критика
Более трети (34,9%) респондентов высказались резко отрицательно по поводу введения лимита.
28% поддержали инициативу как меру борьбы с мошенничеством. Еще 16,6% считают, что такие меры нарушают права.
Как узнали о нововведениях?
Большинство участников опроса (81,6%) узнали о новых ограничениях из новостей.
|Показатель
|Значение (%)
|Краткое описание
|Сталкивались с блокировкой переводов/карт
|30,8
|Почти треть лично сталкивались с блокировкой из-за лимита в 100 тыс. рублей в месяц
|Регулярно сталкиваются с блокировками
|4,4
|У части опрошенных блокировки происходят постоянно
|Не сталкивались, но знают пострадавших
|23
|Лично не попадали под ограничения, но знают тех, кто столкнулся
|Считают неудобным визит в банк для разблокировки
|большинство
|Большинство респондентов отмечают неудобство офлайн-разблокировки
|Хотели бы решать вопрос онлайн
|~10
|Почти каждый десятый предпочёл бы онлайн-разблокировку
|Считают, что ограничения затронут обычных людей
|37,4
|Ожидают, что нововведения повлияют и на рядовых граждан
|Испытывают раздражение
|—
|Главная эмоция по поводу нововведения
|Ощущают усиленный контроль
|49,6
|Почти половина опрошенных
|Испытывают тревогу (опасаются ошибочного попадания)
|21,2
|Беспокоятся о возможных ошибках при включении в список
|Чувствуют себя спокойнее (считают меру полезной)
|8,2
|Считают, что ограничения делают переводы безопаснее
|Резко отрицательно относятся к лимиту
|34,9
|Более трети респондентов
|Поддерживают инициативу (борьба с мошенничеством)
|28
|Видят в ограничениях способ борьбы с мошенниками
|Считают, что меры нарушают права
|16,6
|Отмечают ущемление гражданских прав
|Заняли нейтральную позицию
|4
|Не выразили явного отношения
|Узнали о новых правилах из новостей
|81,6
|Большинство получили информацию из СМИ
|Услышали о правилах впервые
|11,4
|Не были осведомлены до опроса
|Получили информацию напрямую от банка
|1,3
|Очень немногие были проинформированы банком
Новые ограничения на переводы вызвали неоднозначную реакцию в обществе, продемонстрировав обеспокоенность россиян усилением контроля и опасениями попасть под ограничения ошибочно.