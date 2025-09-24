Городовой / Общество / Неприятный сюрприз для держателей кредитных карт: что делают банки без предупреждения
Неприятный сюрприз для держателей кредитных карт: что делают банки без предупреждения

Опубликовано: 24 сентября 2025 16:30
кредитки
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Клиенты сталкиваются с внезапным снижением доступных средств, часто без каких-либо предупреждений.

Крупные российские банки начали массово обнулять лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают «Известия».

Лимиты обнуляются внезапно

Потребители жалуются на внезапное урезание лимитов, в некоторых случаях карты блокировались уже после изменения лимита.

Банковское объяснение

Банки объясняют снижение лимитов необходимостью «выравнивания финансовых показателей и сокращения резервов» — средств, которые фактически не используются.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что заемщики фактически пользуются деньгами банка бесплатно, в то время как финансовые организации привлекают средства на рынке под 14% годовых.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
