В России запускают карту льгот: что теперь будет с выплатами — коснётся каждого

В России готовится запуск нового цифрового проекта "Моя карта МИР", который объединит все федеральные и региональные меры поддержки в одну систему. Пилотная версия проекта должна стартовать во уже втором полугодии 2026 года, сообщает "Прайм".
Льготы — прямо на карту "Мир"
Проект разрабатывается Национальной системой платежных карт совместно с Минцифры и Минтрудом. Его суть — привязать социальные льготы к уже существующим банковским картам "Мир", без необходимости выпускать новые.
Россияне смогут получать поддержку напрямую через карту, которая будет связана с аккаунтом на портале "Госуслуги".
Что объединит новая система
После запуска проект позволит объединить:
- федеральные и региональные льготы
- транспортные и социальные скидки
- льготный доступ в учреждения культуры
- коммерческие программы поддержки от бизнеса
Проект сейчас находится на финальной стадии подготовки. Соответствующий документ уже внесён в правительство.
Пилотный запуск планируется провести в трёх регионах России. Где именно, пока не раскрывается.
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