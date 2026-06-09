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В России запускают карту льгот: что теперь будет с выплатами — коснётся каждого

Опубликовано: 9 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
В России запускают карту льгот: что теперь будет с выплатами — коснётся каждого
В России запускают карту льгот: что теперь будет с выплатами — коснётся каждого
Legion-Media
Систему поддержки россиян хотят значительно упростить.

В России готовится запуск нового цифрового проекта "Моя карта МИР", который объединит все федеральные и региональные меры поддержки в одну систему. Пилотная версия проекта должна стартовать во уже втором полугодии 2026 года, сообщает "Прайм".

Льготы — прямо на карту "Мир"

Проект разрабатывается Национальной системой платежных карт совместно с Минцифры и Минтрудом. Его суть — привязать социальные льготы к уже существующим банковским картам "Мир", без необходимости выпускать новые.

Россияне смогут получать поддержку напрямую через карту, которая будет связана с аккаунтом на портале "Госуслуги".

Что объединит новая система

После запуска проект позволит объединить:

  • федеральные и региональные льготы
  • транспортные и социальные скидки
  • льготный доступ в учреждения культуры
  • коммерческие программы поддержки от бизнеса

Проект сейчас находится на финальной стадии подготовки. Соответствующий документ уже внесён в правительство.

Пилотный запуск планируется провести в трёх регионах России. Где именно, пока не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что россиянам могут назначить 13-ю пенсию.

Автор:
Александр Асташкин
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