Лимит, верификация, самозапрет: какие меры спасут пенсионеров от финансовых потерь
Лимит, верификация, самозапрет: какие меры спасут пенсионеров от финансовых потерь

Опубликовано: 26 сентября 2025 12:30
переводы
globallookpress/Victor Lisitsyn

Также предлагается внедрить практику самозапрета на крупные переводы на определенные сроки или с определенных счетов.

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о введении суточного лимита на банковские переводы для пенсионеров, чтобы защитить их от мошенников.

Соответствующее обращение направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

«В последние годы в стране наблюдается рост преступлений, связанных с мошенничеством в сфере банковских и финансовых услуг», — подчеркивает депутат.

Как пишет RT, первой мишенью становятся люди старшего поколения, особенно доверчивые из-за «специфических особенностей воспитания в советское время».

Предложенные меры

Среди предложенных мер: введение суточного лимита на переводы в размере не более 30 тысяч рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
