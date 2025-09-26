Лимит, верификация, самозапрет: какие меры спасут пенсионеров от финансовых потерь

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о введении суточного лимита на банковские переводы для пенсионеров, чтобы защитить их от мошенников.
Соответствующее обращение направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной.
«В последние годы в стране наблюдается рост преступлений, связанных с мошенничеством в сфере банковских и финансовых услуг», — подчеркивает депутат.
Как пишет RT, первой мишенью становятся люди старшего поколения, особенно доверчивые из-за «специфических особенностей воспитания в советское время».
Предложенные меры
Среди предложенных мер: введение суточного лимита на переводы в размере не более 30 тысяч рублей.