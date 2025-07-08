Три карты — три возможности: как Единая карта петербуржца помогает экономить и получать бонусы

Как экономить на транспорты и бесплатно ходить в музеи.

Проект «Единая карта петербуржца» не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас на базе ЕКП доступны три карты: Единая карта петербуржца, ЕКП «Серебряный возраст» и ЕКП «Ленинградская».

В чем же разница между этими картами?

Единая карта петербуржца: для всех и каждого

Единая карта петербуржца — банковская карта с расширенными возможностями, которую может оформить любой гражданин Российской Федерации.

ЕКП — это целая экосистема, которая дает возможность экономить при оплате проезда, пользоваться скидками и бонусами программы лояльности, посещать бани по специальному тарифу, использовать цифровые сервисы и многое другое.

Категория сервиса Описание Примеры и особенности Оплата проезда в транспорте Оплата метро, наземного транспорта и пригородных поездов с тарифами ниже стандартных Тарифы метро — 56 ₽ (ЕКП) вместо 81 ₽ (разовый билет), наземный транспорт — 50 ₽ (физическая карта) и 45 ₽ (NFC) Программа лояльности и скидки Скидки и бонусы в магазинах, кафе, аптеках, банях, фитнес-клубах, театрах, музеях и других учреждениях Более 800 партнеров, кэшбек, бонусные баллы, акции 2025 года Банные комплексы Льготные тарифы на посещение городских бань Специальные цены для держателей ЕКП Цифровые сервисы Множество приложений и сервисов, интегрированных с картой «Афиша» — покупка билетов без сервисного сбора; «Городской диалог» — опросы и электронные голосования; «Активность» — отслеживание шагов Магазин поощрений Обмен накопленных баллов на подарки и услуги от города и партнеров Баллы начисляются за активность, участие в опросах, регистрацию, день рождения Медицинские услуги Запись к врачу через портал «Госуслуги», упрощение оформления рецептов и других процедур Интеграция с полисом ОМС, который хранится на карте Социальные выплаты и пособия Получение зарплаты, пенсии, пособий на карту Возможность перечисления через МФЦ или банк Квалифицированная электронная подпись (КЭП) Использование карты как носителя электронной подписи для юридически значимых действий Замена собственноручной подписи, доступна за отдельную плату Информационные сервисы Социальный калькулятор, информация о мерах соцподдержки Доступ через личный кабинет ЕКП

Как пояснили в пресс-службе Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, держатели ЕКП могут предоставить своему ребенку доступ к сервису «ЕКПшка».

ЕКП «Серебряный возраст»: для тех, кто молод душой

ЕКП «Серебряный возраст» — карта в особом дизайне, созданная специально для петербуржцев старшего поколения (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет). Она полностью повторяет функционал классической ЕКП.

Жители Санкт-Петербурга могут записать на нее электронный сертификат номиналом 1500 рублей, который можно потратить на покупку билетов в региональные и федеральные музеи Санкт-Петербурга.

Также, для держателей ЕКП «Серебряный возраст» действует дополнительная программа лояльности партнеров проекта.

Параметр Описание Сроки/Примечания Категория получателей Женщины 55+, мужчины 60+ Только жители Санкт-Петербурга Где оформить Любой из пяти банков-партнеров: Сбер, ВТБ, Банк СПб, Газпромбанк, ПСБ Необходимые документы Паспорт РФ, СНИЛС Срок изготовления 8–14 дней Если уже есть ЕКП Подключение к программе автоматически, смена дизайна — по заявлению в банк Льготы до марта 2025 Посещение городских музеев за 1 рубль По предъявлению карты Льготы с марта 2025 Электронный сертификат 1500 руб. для посещения городских и федеральных музеев Сертификат в личном кабинете Как получить сертификат Заявление через МФЦ или отдел соцзащиты Срок действия сертификата Не указан (обычно — календарный год) Дизайн карты Особый, с символикой «Серебряный возраст» Переоформление карты По желанию, через заявление в банк-эмитент До 14 дней

Важно: если у человека уже есть Единая карта петербуржца, менять ее на ЕКП «Серебряный возраст» не нужно.

ЕКП «Ленинградская»: для жителей Ленобласти

ЕКП «Ленинградская» — карта жителя Ленинградской области, которая частично повторяет функционал ЕКП и оформляется при наличии регистрации в Ленинградской области.

На ЕКП «Ленинградская» можно записать Единый социальный проездной билет. Специально для держателей ЕКП «Ленинградская» до конца 2025 года действует акция ПС «Мир» «Кешбэк 25%» при оплате проезда в наземном транспорте Ленинградской области.

Также по ЕКП «Ленинградская» действуют специальные тарифы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга.

Держатели ЕКП «Ленинградская» могут пользоваться скидками и бонусами участников программы лояльности ЕКП.

ЕКП «Ленинградская» дает возможность держателям старшего поколения посещать некоторые музеи Ленинградской области бесплатно.

Параметр Описание Примечания / Сроки Регион действия Санкт-Петербург и Ленинградская область Межрегиональная карта Функционал Банковская карта (на базе платежной системы «Мир»), скидочная и бонусная карта, электронный проездной Объединяет разные сервисы в одной карте Возможности проезда Льготный проезд для льготных категорий, оплата проезда с кэшбеком 25% (до 1000 руб. в месяц) Льготный проезд оформляется в МФЦ Ленобласти Оформление льготного проезда В любом МФЦ Ленинградской области С 1 июня 2025 года Программа лояльности Кэшбек 25% на проезд, скидки в магазинах, аптеках, банях, фитнес-клубах, театрах и музеях Более 800 партнеров Тарифы на проезд в СПб (с ЕКП) Метро — 56 ₽ (экономия 25 ₽), наземный транспорт — 50 ₽ (карта), 45 ₽ (смартфон) Выгоднее стандартных тарифов Партнеры по выпуску карты Банк «Санкт-Петербург» и другие банки-эмитенты Выпуск карты бесплатный Дополнительные сервисы «Афиша», «Городской диалог», «Магазин поощрений», система отслеживания активности Планируется расширение функционала Социальные льготы Льготное посещение музеев для пенсионеров Ленобласти и СПб, бесплатный доступ к культурным объектам Включая «Парк Монрепо», «Приютино», «Дорогу жизни» Процесс оформления Паспорт и СНИЛС, оформление в банке или МФЦ Процедура упрощена Поддержка и информация Колл-центр МФЦ Ленинградской области, областные центры «Мои документы» Телефон: 8 (812) 775 47 47 Перспективы развития Электронная запись к врачу, доступ к муниципальным услугам, расширение межрегиональных сервисов Планируется

Если человек является держателем Единой карты петербуржца, не пользуется Единым социальным проездным билетом и зарегистрирован в Ленинградской области, менять карту не нужно.

Какую карту выбрать?

Выбор карты зависит от возраста, места регистрации и потребностей. Единая карта петербуржца подойдет всем, «Серебряный возраст» — пенсионерам, а «Ленинградская» — жителям Ленобласти.