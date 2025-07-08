Три карты — три возможности: как Единая карта петербуржца помогает экономить и получать бонусы

Проект «Единая карта петербуржца» не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас на базе ЕКП доступны три карты: Единая карта петербуржца, ЕКП «Серебряный возраст» и ЕКП «Ленинградская».
В чем же разница между этими картами?
Единая карта петербуржца: для всех и каждого
Единая карта петербуржца — банковская карта с расширенными возможностями, которую может оформить любой гражданин Российской Федерации.
ЕКП — это целая экосистема, которая дает возможность экономить при оплате проезда, пользоваться скидками и бонусами программы лояльности, посещать бани по специальному тарифу, использовать цифровые сервисы и многое другое.
|Категория сервиса
|Описание
|Примеры и особенности
|Оплата проезда в транспорте
|Оплата метро, наземного транспорта и пригородных поездов с тарифами ниже стандартных
|Тарифы метро — 56 ₽ (ЕКП) вместо 81 ₽ (разовый билет), наземный транспорт — 50 ₽ (физическая карта) и 45 ₽ (NFC)
|Программа лояльности и скидки
|Скидки и бонусы в магазинах, кафе, аптеках, банях, фитнес-клубах, театрах, музеях и других учреждениях
|Более 800 партнеров, кэшбек, бонусные баллы, акции 2025 года
|Банные комплексы
|Льготные тарифы на посещение городских бань
|Специальные цены для держателей ЕКП
|Цифровые сервисы
|Множество приложений и сервисов, интегрированных с картой
|«Афиша» — покупка билетов без сервисного сбора; «Городской диалог» — опросы и электронные голосования; «Активность» — отслеживание шагов
|Магазин поощрений
|Обмен накопленных баллов на подарки и услуги от города и партнеров
|Баллы начисляются за активность, участие в опросах, регистрацию, день рождения
|Медицинские услуги
|Запись к врачу через портал «Госуслуги», упрощение оформления рецептов и других процедур
|Интеграция с полисом ОМС, который хранится на карте
|Социальные выплаты и пособия
|Получение зарплаты, пенсии, пособий на карту
|Возможность перечисления через МФЦ или банк
|Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
|Использование карты как носителя электронной подписи для юридически значимых действий
|Замена собственноручной подписи, доступна за отдельную плату
|Информационные сервисы
|Социальный калькулятор, информация о мерах соцподдержки
|Доступ через личный кабинет ЕКП
Как пояснили в пресс-службе Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, держатели ЕКП могут предоставить своему ребенку доступ к сервису «ЕКПшка».
ЕКП «Серебряный возраст»: для тех, кто молод душой
ЕКП «Серебряный возраст» — карта в особом дизайне, созданная специально для петербуржцев старшего поколения (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет). Она полностью повторяет функционал классической ЕКП.
Жители Санкт-Петербурга могут записать на нее электронный сертификат номиналом 1500 рублей, который можно потратить на покупку билетов в региональные и федеральные музеи Санкт-Петербурга.
Также, для держателей ЕКП «Серебряный возраст» действует дополнительная программа лояльности партнеров проекта.
|Параметр
|Описание
|Сроки/Примечания
|Категория получателей
|Женщины 55+, мужчины 60+
|Только жители Санкт-Петербурга
|Где оформить
|Любой из пяти банков-партнеров: Сбер, ВТБ, Банк СПб, Газпромбанк, ПСБ
|Необходимые документы
|Паспорт РФ, СНИЛС
|Срок изготовления
|8–14 дней
|Если уже есть ЕКП
|Подключение к программе автоматически, смена дизайна — по заявлению в банк
|Льготы до марта 2025
|Посещение городских музеев за 1 рубль
|По предъявлению карты
|Льготы с марта 2025
|Электронный сертификат 1500 руб. для посещения городских и федеральных музеев
|Сертификат в личном кабинете
|Как получить сертификат
|Заявление через МФЦ или отдел соцзащиты
|Срок действия сертификата
|Не указан (обычно — календарный год)
|Дизайн карты
|Особый, с символикой «Серебряный возраст»
|Переоформление карты
|По желанию, через заявление в банк-эмитент
|До 14 дней
Важно: если у человека уже есть Единая карта петербуржца, менять ее на ЕКП «Серебряный возраст» не нужно.
ЕКП «Ленинградская»: для жителей Ленобласти
ЕКП «Ленинградская» — карта жителя Ленинградской области, которая частично повторяет функционал ЕКП и оформляется при наличии регистрации в Ленинградской области.
На ЕКП «Ленинградская» можно записать Единый социальный проездной билет. Специально для держателей ЕКП «Ленинградская» до конца 2025 года действует акция ПС «Мир» «Кешбэк 25%» при оплате проезда в наземном транспорте Ленинградской области.
Также по ЕКП «Ленинградская» действуют специальные тарифы на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга.
Держатели ЕКП «Ленинградская» могут пользоваться скидками и бонусами участников программы лояльности ЕКП.
ЕКП «Ленинградская» дает возможность держателям старшего поколения посещать некоторые музеи Ленинградской области бесплатно.
|Параметр
|Описание
|Примечания / Сроки
|Регион действия
|Санкт-Петербург и Ленинградская область
|Межрегиональная карта
|Функционал
|Банковская карта (на базе платежной системы «Мир»), скидочная и бонусная карта, электронный проездной
|Объединяет разные сервисы в одной карте
|Возможности проезда
|Льготный проезд для льготных категорий, оплата проезда с кэшбеком 25% (до 1000 руб. в месяц)
|Льготный проезд оформляется в МФЦ Ленобласти
|Оформление льготного проезда
|В любом МФЦ Ленинградской области
|С 1 июня 2025 года
|Программа лояльности
|Кэшбек 25% на проезд, скидки в магазинах, аптеках, банях, фитнес-клубах, театрах и музеях
|Более 800 партнеров
|Тарифы на проезд в СПб (с ЕКП)
|Метро — 56 ₽ (экономия 25 ₽), наземный транспорт — 50 ₽ (карта), 45 ₽ (смартфон)
|Выгоднее стандартных тарифов
|Партнеры по выпуску карты
|Банк «Санкт-Петербург» и другие банки-эмитенты
|Выпуск карты бесплатный
|Дополнительные сервисы
|«Афиша», «Городской диалог», «Магазин поощрений», система отслеживания активности
|Планируется расширение функционала
|Социальные льготы
|Льготное посещение музеев для пенсионеров Ленобласти и СПб, бесплатный доступ к культурным объектам
|Включая «Парк Монрепо», «Приютино», «Дорогу жизни»
|Процесс оформления
|Паспорт и СНИЛС, оформление в банке или МФЦ
|Процедура упрощена
|Поддержка и информация
|Колл-центр МФЦ Ленинградской области, областные центры «Мои документы»
|Телефон: 8 (812) 775 47 47
|Перспективы развития
|Электронная запись к врачу, доступ к муниципальным услугам, расширение межрегиональных сервисов
|Планируется
Если человек является держателем Единой карты петербуржца, не пользуется Единым социальным проездным билетом и зарегистрирован в Ленинградской области, менять карту не нужно.
Какую карту выбрать?
Выбор карты зависит от возраста, места регистрации и потребностей. Единая карта петербуржца подойдет всем, «Серебряный возраст» — пенсионерам, а «Ленинградская» — жителям Ленобласти.