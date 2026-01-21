Городовой / Город / Карта, что меняла судьбы: в Петербурге под молоток уйдут секреты царских времён
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Копеечное изобретение из бутылки, которое спасет ваш подоконник от потопа: поливать удобно даже под корень Полезное
Простейший рецепт куриных потрошков в мультиварке: вся соль в 1 специи Полезное
В ящике больше не будет хаоса: я нашел семь трюков, чтобы усмирить пакеты Полезное
Завтрак вундеркиндов - овощи да фрукты? Нет: вот что ест Алиса Теплякова и ее десять братьев и сестер Полезное
Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Карта, что меняла судьбы: в Петербурге под молоток уйдут секреты царских времён

Опубликовано: 21 января 2026 22:00
 Проверено редакцией
Карта, что меняла судьбы: в Петербурге под молоток уйдут секреты царских времён
Карта, что меняла судьбы: в Петербурге под молоток уйдут секреты царских времён
Global Look Press / Sergey Chernov / Russian Look

В Северной столице 22 января пройдёт аукцион, на котором специалисты предложат ценителям старинных книг и карт сразу несколько уникальных лотов.

Среди них особое место занимает редкая карта России 1676 года, выполненная по заказу Джона Спида английским мастером Фрэнсисом Лэмбом. О проведении торгов проинформировали в пресс-службе аукционного дома, сообщает ТАСС.

Гравюра, которая выполнена вручную, изображает обширную территорию между Каспийским и Северным морями, содержит план крупного города и пять жанровых иллюстраций. Итоговая стоимость торга стартует с отметки в 220 тысяч рублей.

Также собравшимся предложат рассмотреть план Москвы 1638 года, созданный Маттеусом Мерианом; он отражает представление о городской среде на рубеже XVI-XVII веков и считается одной из ранних попыток показать столицу с высоты.

План древней Москвы имеет начальную цену 100 тысяч рублей. Вниманию покупателей предлагаются и другие раритеты — среди них парижское издание 1945 года «История русского балета» с подписью Сергея Лифаря, стоимость которого составляет 65 тысяч рублей.

Также выставят на торги «Книжку про мальчика Никса», выпущенную в 1911 году и иллюстрированную Марией Шретер, последовательницей Ильи Репина; цена — 45 тысяч рублей.

В числе представленных книг окажется и юбилейное собрание сочинений Пушкина в шести томах за 30 тысяч рублей, а также «Психологические этюды», написанные основателем российской физиологии Иваном Сеченовым, с той же стартовой ценой.

Коллекционеры смогут пополнить свои собрания за счёт исторически значимых изданий и памятников книжной культуры.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью