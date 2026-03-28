Проверила минеральную воду на подлинность - до сих пор не могу поверить: Как нас дурят производители

Совет по проверке минеральной воды.

Минеральная вода считается полезным напитком, в ней содержатся природные соли и другие полезные микроэлементы. Нередко минералку назначают людям на диете, она способна восполнить дефициты в организме.

Но не каждый покупатель задумывается, что некоторые производители минеральной воды нас просто дурят. Они добавляют в обычную воду из-под крана йод, соль, соду, чтобы придать ей вкусовые качества природной воды и продают её втридорога. Только вот пользы от такой "минералки" нет и в помине и хорошо, если нет вреда.

На канале "Бытовые хитрости" предлагают проверить вашу любимую минералку на подлинность. Сделать это проще-простого, проведите дома тест за пару минут. Конечно, его результат может расстроить, никому не приятно знать, что его обвели вокруг пальца. Но лучше уж получить знание и больше не покупать "липовый" продукт, чем и дальше оставаться в неведении.

Нам понадобится бутыль покупной минеральной воды и 2 стакана. для первого теста нальём в стакан минералку и насыплем туда крахмала, перемешаем. Если жидкость потемнела, значит в воду добавлен обычный бытовой йод, который придаёт ей специфический вкус. Ваша вода - подделка.

Второй тест аналогичен первому. Так же наливаем в стакан минеральную воду из бутылки и добавляем немного столового уксуса, после чего перемешиваем. Если пошла бурная реакция с выделением газа, то вы снова обманутый покупатель. Ваша "минералка" - не что иное, как обычная вода, в которую для привкуса добавили обычную питьевую соду.

А вот если в обоих случаях цвет и "поведение" воды не изменилось, то высока вероятность, что она настоящая, природная, без искусственных добавок.

