2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
Проверила масло особым способом - выбрала только 1 марку: чистые сливки, за фальсификат не плачу

Опубликовано: 26 марта 2026 14:43
Проверила масло особым способом - выбрала только 1 марку: чистые сливки, за фальсификат не плачу
Проверила масло особым способом - выбрала только 1 марку: чистые сливки, за фальсификат не плачу
Как выбрать хорошее масло по упаковке и перепроверить качество дома

Сливочное масло за последние годы заметно подорожало, и платить немалые деньги за продукт, который на поверку оказывается спредом или маргарином, никому не хочется. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер и быть уверенным в качестве, достаточно один раз провести простой тест. Канал Юлии Высоцкой делится проверенным способом, который поможет отличить настоящий продукт от подделки.

В магазине изучите не только ценник, но и упаковку. Настоящее масло должно называться именно «Масло сливочное», и никаким другим однокоренным словом. Видим на пачке "маслице" - не берем. Другая важная информация - наличие маркировки ГОСТ 32261-2013. Что касается состава, то чем проще, тем лучше: если указаны только пастеризованные сливки (или цельное молоко) - берем. Видим «заменители молочного жира» - кладем продукт на полку обратно.

Выбранную пачку можно проверить еще и дома. Чтобы проверить качество продукта, понадобится прозрачный стакан и вода градусов 60. Добавьте в нее 1 ч.л. купленного масла и хорошо перемешайте.

Теперь - проверяем результаты эксперимента. Сливочное масло разделится на фракции: на плотный, равномерный слой ярко-жёлтого молочного жира и светлую жидкость - пахту.

Продукт, содержащий не животные, а растительные жиры, в горячей воде поведет себя иначе. Вода станет однородной, мутной, либо продукт распадётся на мелкие хлопья, которые будут плавать по всему стакану.

Такой простой эксперимент — надёжный способ защитить себя от фальсификата. Проведя опыт один раз, можно запомнить проверенную марку и впредь выбирать её.

Ранее Городовой рассказал, какой сорт арбуза подходит для выращивания в средней полосе.

Алина Владимирова
