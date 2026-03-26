Проверила масло особым способом - выбрала только 1 марку: чистые сливки, за фальсификат не плачу

Сливочное масло за последние годы заметно подорожало, и платить немалые деньги за продукт, который на поверку оказывается спредом или маргарином, никому не хочется. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер и быть уверенным в качестве, достаточно один раз провести простой тест. Канал Юлии Высоцкой делится проверенным способом, который поможет отличить настоящий продукт от подделки.
В магазине изучите не только ценник, но и упаковку. Настоящее масло должно называться именно «Масло сливочное», и никаким другим однокоренным словом. Видим на пачке "маслице" - не берем. Другая важная информация - наличие маркировки ГОСТ 32261-2013. Что касается состава, то чем проще, тем лучше: если указаны только пастеризованные сливки (или цельное молоко) - берем. Видим «заменители молочного жира» - кладем продукт на полку обратно.
Выбранную пачку можно проверить еще и дома. Чтобы проверить качество продукта, понадобится прозрачный стакан и вода градусов 60. Добавьте в нее 1 ч.л. купленного масла и хорошо перемешайте.
Теперь - проверяем результаты эксперимента. Сливочное масло разделится на фракции: на плотный, равномерный слой ярко-жёлтого молочного жира и светлую жидкость - пахту.
Продукт, содержащий не животные, а растительные жиры, в горячей воде поведет себя иначе. Вода станет однородной, мутной, либо продукт распадётся на мелкие хлопья, которые будут плавать по всему стакану.
Такой простой эксперимент — надёжный способ защитить себя от фальсификата. Проведя опыт один раз, можно запомнить проверенную марку и впредь выбирать её.
