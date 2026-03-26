Не арбуз, а 3 кг сладкой мякоти: какой гибрид точно созреет на Севере и в средней полосе - растет как сорняк на дороге

Раньше садоводы северных регионов могли только мечтать о собственных сладких арбузах. Но благодаря трудам селекционеров, как отечественных, так и зарубежных, это стало реальностью. Появилось множество сортов и гибридов "паласатиков", которые отлично растут в прохладном климате, созревают рано и радуют невероятно ароматной и сладкой мякотью. Порой они даже вкуснее южных аналогов.

Сладкие арбузы успешно выращивают в Северо-Западном регионе, средней полосе, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Особенно приятно, что многие из таких сортов прекрасно чувствуют себя и дают отличный урожай не только в теплицах, но и прямо под открытым небом.

Если вы ищете арбуз, который порадует отличным вкусом и щедрым урожаем, то обратите внимание на гибрид "Марбл F1", пишет эксперт портала "Сады России". Он созревает очень рано, поэтому первый урожай можно собирать уже в начале лета.

О гибриде

"Марбл F1" – гибрид, выведенный в России. Он славится высокой урожайностью и превосходным вкусом. Плоды у него небольшие, с темно-зеленой кожурой. Само растение компактное с короткими плетями. Поэтому его удобно выращивать и в открытом грунте, и в теплице.

Основная плеть вырастает примерно до полутора метров, а боковые побеги короткие. Листья у разновидности среднего размера, серо-зеленые, с легким восковым налетом и рассеченной формой. Как и у многих гибридов, плоды "Марбла" нельзя назвать гигантскими – их вес обычно составляет 2-2,5 килограмма.

Личный опыт дачников

"Выращивала гибрид "Марбл F1" в средней полосе. На удивление ягоды созрели полностью. Мякоть оказалась сахарной, а корка тонкой. При выращивании особых хлопот растения не доставили. Следила за поливом и пару раз подкормила их на этапе рассады", - поделилась Марина из Калуги.

