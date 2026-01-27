Городовой / Город / Возвращаем неудачные покупки по-новому: какие неожиданные перемены ждут покупателей с февраля
Опубликовано: 27 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

С 1 февраля 2026 года в стране вводят новые положения о возврате технически сложных товаров с выявленными недостатками. Об этом сообщил Александр Хаминский, руководящий «Центром правопорядка в городе Москве и Московской области».

Как пояснил эксперт, покупатель получает возможность требовать возмещения не только стоимости, но и разницы в цене с учётом износа и года выпуска изделия, передают «РИА Новости».

Если за период между покупкой и возвратом цена на аналогичные устройства выросла, гражданин сможет вернуть больше средств, чем сумма, уплаченная при покупке. Это должно защитить права покупателей при значительных рыночных колебаниях.

Ранее напоминалось, что с 1 февраля в России увеличится размер материнского капитала.

Юлия Аликова
