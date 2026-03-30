Зашла в "Магнит" за перекусом: Потратила 2000 рублей и осталась недовольна

Супермаркеты давно стали частью нашей жизни, продукты в них мы приобретаем практически каждый день. Иногда полезно изучать отзывы покупателей, чтобы не совершать тех же ошибок.

Автор канала в Дзен "Продукты. Путешествия. Разное" рассказала о своём посещении сетевого магазина "Магнит", отметила продукты, которые ей не понравились и рассказала, что с ними было не так.

У покупательницы не было целью закупиться продуктами на неделю, она зашла в магазин после работы, чтобы купить еды для быстрого перекуса, так как ужин приготовить не успевала. По чеку насчитали около 2000 рублей, без неприятных разочарований не обошлось.

Первое, что не понравилось - сосиски по акции, магазин предлагал приобрети 2 пачки по цене одной. Состав продукта женщине показался хорошим, потому она решила взять сосиски по акции на ужин. Первая упаковка её порадовала - сисиски вкусные, плотные, с насыщенным мясным вкусом. Но открыв вторую пачку, покупательница расстроилась, продукт оказался "с душком".

Также не понравились покупательнице и её семье помидоры - взяли 2 вида, на веточке, крупные и черри. Первые оказались безвкусными, есть их было невозможно. Черри покупательница отметила как более приемлемые на вкус, но тоже не идеальные, пришлось оставить их на салат.

Не понравился покупательнице и напиток "Айран". По её словам, он совсем не показал себя должным образом, никакого приятного молочного вкуса не было обнаружено. "Будто смешали квас с сывороткой", - охарактеризовала напиток женщина.

Разочаровали и фрукты в желе. Покупательница взяла клубнику, желая насладиться вкусным десертом, но он оказался слишком кислым, видимо, производитель добавил слишком много лимонной кислоты.

Также были приобретены 2 корма для кошки по акции, стоили недорого. Покупательница сообщила, что питомец ел их неохотно, так как привык к более дорогому продукту.

