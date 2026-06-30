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201 место, улица Юннатов и две поездки на метро: как бесплатно припарковаться в Рыбацком и сэкономить время

Опубликовано: 30 июня 2026 23:28
 Проверено редакцией
201 место, улица Юннатов и две поездки на метро: как бесплатно припарковаться в Рыбацком и сэкономить время
201 место, улица Юннатов и две поездки на метро: как бесплатно припарковаться в Рыбацком и сэкономить время
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Для автомобилистов сделали перехватывающую парковку.

Рядом с метро и ж/д станцией «Рыбацкое» теперь работает сразу две перехватывающие парковки. Всего там 201 место.

К старой стоянке добавили новую — на улице Юннатов, передает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Как не платить за парковку

Машину можно оставить бесплатно, если вы пересаживаетесь на общественный транспорт. Правила простые:

  1. Заезжаете на парковку после шести утра.
  2. Делаете минимум две поездки на метро, автобусе или трамвае, оплачивая их «Подорожником».
  3. Забираете авто до конца того же дня.

Если просто оставить машину и уйти по своим делам пешком, придется платить по тарифу.

Почему это важно: изменения в электричках

С 1 июля жизнь пассажиров Волховстроевского направления изменится. Многие электрички из Ленобласти перестанут ходить до Московского вокзала. Конечной точкой для них станет именно «Рыбацкое».

Город делает это, чтобы построить ВСМ. Теперь основной поток людей будет пересаживаться на метро именно здесь.

Справится ли метро?

Многие боятся, что на «зеленой» ветке теперь будет не протолкнуться. Чтобы этого не случилось, метрополитен усилил движение.

В рабочие дни на Невско-Василеостровской линии станет больше поездов. Интервал между ними сократят до 2–2,5 минут. Это значит, что уехать в центр получится быстрее, даже если на станции станет заметно больше людей.

Ранее «Городовой» рассказывал, что лимитированная карта «Арктика» появится в кассах петербургского метро.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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