«Подорожник» с тонким льдом: лимитированная карта «Арктика» появится в кассах петербургского метро

Новый лимитированный «Подорожник» появится в кассах петербургского метро. Это специальная карта с изображением атомного ледокола «Арктика».
Выпуск приурочен к 55‑й годовщине закладки этого ледокола. Всего изготовлено 25 тысяч штук. Продажи стартуют утром 3 июля во всех кассах метрополитена, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Почему это важно
«Арктика» — один из самых известных советских и российских ледоколов. Её закладка и строительство символизировали развитие северного морского пути.
Ледоколы такого класса помогают обеспечивать судоходство в Арктике и поддержку добычи ресурсов.
Для петербуржцев и любителей истории морского флота карта станет не только проездным, но и небольшим сувениром.
Ещё одна лимитка — к юбилею университета
Отдельно была выпущена серия «Подорожник» к 150‑летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Тоже 25 тысяч карточек.
Продажи этой серии начались 19 мая. Карта посвящена одному из старейших и крупнейших профильных вузов страны.
Серия и смысл
Обе карты — часть тематической линейки «Подорожник», которую выпускают к значимым датам, связанным с судоходством Северо‑Запада.
Такие релизы подчёркивают историческую роль Петербурга как морской столицы России.
Сколько стоят и где взять
Карточки продают только в кассах метрополитена. Цена обычно соответствует стандартным тарифам «Подорожника». Точные данные можно уточнить в кассах в день старта продаж.
Поскольку тираж ограничен, советуют не затягивать с покупкой: лимитки быстро разбирают.
Кому может быть интересно
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Коллекционерам транспортных карт.
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Любителям морской истории и техники.
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Студентам и выпускникам университета им. Макарова.
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Туристам, которые ищут необычные сувениры из Петербурга.
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