«Подорожник» с тонким льдом: лимитированная карта «Арктика» появится в кассах петербургского метро

Купить новую версию карты можно будет с 3 июля.

Новый лимитированный «Подорожник» появится в кассах петербургского метро. Это специальная карта с изображением атомного ледокола «Арктика».

Выпуск приурочен к 55‑й годовщине закладки этого ледокола. Всего изготовлено 25 тысяч штук. Продажи стартуют утром 3 июля во всех кассах метрополитена, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Почему это важно

«Арктика» — один из самых известных советских и российских ледоколов. Её закладка и строительство символизировали развитие северного морского пути.

Ледоколы такого класса помогают обеспечивать судоходство в Арктике и поддержку добычи ресурсов.

Для петербуржцев и любителей истории морского флота карта станет не только проездным, но и небольшим сувениром.

Ещё одна лимитка — к юбилею университета

Отдельно была выпущена серия «Подорожник» к 150‑летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. Тоже 25 тысяч карточек.

Продажи этой серии начались 19 мая. Карта посвящена одному из старейших и крупнейших профильных вузов страны.

Серия и смысл

Обе карты — часть тематической линейки «Подорожник», которую выпускают к значимым датам, связанным с судоходством Северо‑Запада.

Такие релизы подчёркивают историческую роль Петербурга как морской столицы России.

Сколько стоят и где взять

Карточки продают только в кассах метрополитена. Цена обычно соответствует стандартным тарифам «Подорожника». Точные данные можно уточнить в кассах в день старта продаж.

Поскольку тираж ограничен, советуют не затягивать с покупкой: лимитки быстро разбирают.

Кому может быть интересно

Коллекционерам транспортных карт.

Любителям морской истории и техники.

Студентам и выпускникам университета им. Макарова.

Туристам, которые ищут необычные сувениры из Петербурга.

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