Бриг под алыми парусами и ночной транспорт: как Петербург помог выпускникам добраться домой

Метро в Северной столице работало всю праздничную ночь.

В Петербурге в минувшие выходные снова прошёл главный праздник выпускников страны — «Алые паруса».

На Дворцовой площади и вдоль Невы собрались десятки тысяч людей, чтобы проводить поколение, которое только что получило аттестаты.

Главный момент — когда в акваторию Невы вошёл бриг «Россия» под алыми парусами. Корабль проплыл в свете подсветки и сопровождающего водно-пиротехнического шоу.

На небе над центром города взметнулся яркий фейерверк — этот финал многие зрители назвали одним из самых красивых за последние годы.

Как люди уезжали домой

На «Алые паруса» приехали выпускники из 36 регионов России и более чем десяти дружественных стран.

Чтобы горожанам и гостям было удобно добраться после окончания мероприятий, в ночь с 27 на 28 июня общественный транспорт в Петербурге работал дольше обычного.

Этой возможностью воспользовались более 191 тысячи человек. Бóльшая часть поездок пришлась на метро — 185 285 поездок, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Автобусы перевезли почти 4 тысячи пассажиров, троллейбусы — около 2,4 тысячи.

Небольшой контекст

«Алые паруса» — одно из самых узнаваемых городских событий. Оно сочетает молодёжный праздник, большой концерт и зрелище на воде.

Праздник давно стал символом окончания школы для многих российских выпускников и притягивает туристов и гостей города.

Для выпускников это вечер про дружбу, мечты и планы на будущее. Для города — масштабное событие, которое показывает Петербург с праздничной стороны и привлекает внимание из других регионов.

Для транспорта и служб — проверка готовности работать в нестандартном режиме и обеспечить безопасность большого скопления людей.

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