Точу ножи сама и быстро: процесс занимает 5 минут – режут лучше скальпеля

Даже самый качественный нож со временем теряет остроту. Резать им становится трудно, продукты мнутся, процесс готовки затягивается, а внешний вид нарезки оставляет желать лучшего. Не всегда рядом оказывается мужчина с точильным камнем, а покупать дорогие приспособления для редкого использования не хочется.
Есть простой и доступный способ, который выручит в любой кухне, делится автор канала "Блог экономки".
Что понадобится
Обычный строительный кирпич — его можно найти в гараже, у соседей или даже на улице. Подойдёт как целый, так и его часть. Главное — ровный край без выбоин, о который можно точить лезвие.
Как заточить
Пошаговые действия:
- Кирпич кладут на ровную поверхность.
- Лезвие ножа проводят по торцевой грани резкими движениями — в одном направлении, от ручки к кончику. Важно не водить ножом туда-сюда, а двигаться только в одну сторону.
- Достаточно 20–30 таких движений, чтобы лезвие заметно заострилось. Весь процесс занимает не больше пяти минут.
Почему это работает
Бетонная поверхность кирпича действует как абразив средней зернистости. Она снимает тонкий слой металла, восстанавливая режущую кромку. В отличие от дорогих точильных камней, этот метод не требует навыков и специальных условий. Кирпич всегда под рукой, и его не жалко испортить.
Личный опыт автора
Когда мой любимый нож перестал резать помидоры, я уже собиралась покупать новый. Вспомнила про кирпич, который лежал в сарае после ремонта. Попробовала — и через пару минут нож снова резал бумагу. Теперь всегда держу небольшой кусок кирпича на кухне для экстренной заточки.
Вывод
Обычный кирпич — простой и доступный способ наточить затупившийся нож за пять минут. Он заменяет точильный камень и не требует специальных навыков.
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