Школьные звонки, уроки акробатики и аквагрим: как Летний сад превратится в главный класс Петербурга

Конец августа — не повод грустить о уходящем лете.

29 августа Русский музей зовет всех на масштабный фестиваль «Открытый урок». Летний сад на один день превратится в огромную и очень интересную школьную площадку.

27 музеев на одной площадке

Это не просто музейный праздник, а настоящая выставка детских возможностей. Вместе с Русским музеем в фестивале участвуют еще 26 известных культурных центров Петербурга.

Среди них — Эрмитаж, Музей макета «Гранд Макет Россия», Музей циркового искусства и другие.

Главный плюс: никаких скучных лекций. Все программы покажут через игры, квесты и мастер-классы, пишет Росбалт.

Необычные уроки и настоящие переменки

На главной сцене сада под названием «Звезда» пройдут интерактивные уроки. Детей ждут занятия по музыке, танцам, истории, литературе и даже акробатике.

Всё будет как в школе: со звонками на урок и громкими веселыми переменами. А еще гиды и педагоги проведут захватывающие экскурсии и расскажут тайны самого Летнего сада.

Цирк, фокусы и превращения

На празднике можно будет не только узнать что-то новое, но и просто отлично отдохнуть. В саду зазвучит живая музыка, перед гостями выступят фокусники и цирковые артисты.

Для детей откроют гримерную студию. Художники помогут ребенку превратиться в любимого сказочного героя или дикого зверька.

Лайфхак для родителей

Главная польза фестиваля — экономия времени. За один день родители смогут узнать обо всех кружках, абонементах и развивающих программах Петербурга на новый учебный год.

Когда: 29 августа, с 12:00 до 18:00.

29 августа, с 12:00 до 18:00. Где: Летний сад (ст. м. «Невский проспект» / «Горьковская»).

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