3 правила гигиены балерин, от которых волосы дыбом: их соблюдала даже великая Майя Плисецкая

Какие правила гигиены соблюдают успешные балерины - обычным людям это покажется дикостью

Со стороны балет ассоциируется с легкостью, грацией и красотой, но за кулисами наблюдается изнанка этого мира - большой труд, железная дисциплина и необычные ритуалы. Они могут удивить каждого.

Балерины используют те правила гигиены, которые зарекомендовали еще в прошлом. Даже знаменитая Майя Плисецкая, имя которой стало символом русского балета, придерживалась подобных традиций. Рассказываем о секретах, которые помогают хорошо выглядеть при серьезных нагрузках.

Правило №1 - костюмы нельзя стирать

Балетные костюмы стоят больших денег. Для их изготовления используются деликатные ткани, которые могут не выдержать привычную стирку. От воды способен деформироваться материал, измениться цвет, из-за чего костюмы стирать не принято. Обычно их проветривают, а также обрабатывают дезодорантами для одежды. Эта хитрость позволяет сохранять одежду свежей и чистой без стирки. Балерины также могут использовать дезодоранты на основе спирта.

Правило №2 - волосы нужно редко мыть

На сцене укладка должна быть прочной, ведь даже одна прядка может испортить впечатление о выступлении или подвергать балерину опасности во время сложных элементов. Именно поэтому волосы принято собирать в пучок, фиксировать их большим количеством заколок и шпилек.

Прическа не будет распадаться, если мыть голову раз в 4-5 дней. При частом мытье волосы становятся мягкими и менее послушными. Когда балерины моют голову редко, то они также защищают свои волосы от повреждения.

Правило №3 - мозоли нельзя трогать

Балет приводит к большой нагрузке стоп, поэтому кожа на пальцах начинает покрываться натоптышами и мозолями. Они являются защитой, а не недостатком, поэтому балерины никогда не удаляют их полностью. В такой ситуации принято лишь подчищать омертвевшую кожу. Если балерины убрали бы полностью мозоли и натоптыши, то это приводило бы к сильным болям.

Секреты ухода за стопами

У балерин есть свои ритуалы по уходу за ногами. Кто-то заматывает пальцы пластырями, другие используют тальк. После интенсивных тренировок принято делать расслабляющие ванночки, что позволяет снять отеки. Многие балерины признаются, что стараются спать в компрессионных носках.

Внутренняя дисциплина

В балете важны не только тренировки, но и внутренняя дисциплина. Балерины всегда следят за своим психическим здоровьем, поэтому практикуют медитации, дыхательные упражнения и прочие техники для релаксации, сообщает progorod43.

Почему правила показывают результат

Майя Плисецкая всегда говорила о важности ухода за собой и поддержания дисциплины. Она считала эти ритуалы не менее важными, чем ежедневные тренировки. Метод знаменитой балерины до сих пор вдохновляет многих девушек, которые только начали заниматься балетом.

Вывод

В балете важна строгость, при этом подобное касается не только тренировок. Отказ от стирки одежды и частого мытья волос, а также сохранение мозолей и натоптышей не являются случайностью. Это все продумано, что позволяет балеринам выдерживать насыщенный график, а также выступать на сцене. После этой информации вы начнете смотреть на балет с особым уважением.

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