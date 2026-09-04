Томаты к колышкам больше не привязываю: подсмотрела у австралийской дачницы старую кроватную сетку — кусты сами ложатся сверху

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3 пшика на куст – и томаты не унять: шпарят плоды как ненормальные даже в "поганое" лето

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Не более 25%: агроном назвал правила пасынкования томатов – будете собирать по 10 кг плодов с куста

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10 капель в воду – и томаты защищены от кладоспориоза: грибок задыхается под "пленкой", а кусты ломятся от плодов

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Не только дрожжами: Вот чем "потчую" томаты в сезон - выдают 100500 плодов с куста

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1 ложка под корешок — и рассада томатов крепчает на глазах: корни мощные, как у 100-летнего дуба под землей

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