Томаты к колышкам больше не привязываю: подсмотрела у австралийской дачницы старую кроватную сетку — кусты сами ложатся сверху

В качестве альтернативы традиционным кольям для томатов предлагаем использовать горизонтальную опору, изготовленную из металлической сетки от старой кровати. Этот метод, разработанный австралийской дачницей, позволяет кустам расти сквозь ячейки сетки вверх, после чего они естественным образом располагаются на поверхности, обеспечивая чистоту плодов и удобство их сбора.
Традиционный метод подвязывания томатов к колышками по мере их роста требует постоянного контроля. Предлагаемый вариант функционирует иначе.
Как установить сетку
Для создания основы может быть использована старая односпальная кроватная сетка. Её можно заменить прочной решёткой или проволочной сеткой, закрепив конструкцию на надёжных опорах. Важно обеспечить устойчивость рамы и её способность выдерживать вес кустов без прогиба.
Как высаживать рассаду
Рассада высаживается под сеткой глубже обычного. Такой подход позволяет части стебля оказаться в почве, что способствует формированию дополнительных корней и развитию более мощной корневой системы растения.
В период активного роста побеги растений проходят сквозь ячейки сетки, постепенно располагаясь на ее поверхности. Таким образом, отпадает необходимость в индивидуальной подвязке каждой ветви, и садовод может сосредоточиться на других вещах.
Преимущества конструкции
Главным преимуществом такой конструкции является предотвращение контакта томатов с почвой. Плоды располагаются над поверхностью земли, что исключает их загрязнение. Это также упрощает процесс сбора урожая, исключая необходимость постоянных наклонов и поиска созревших томатов в густой листве.
Вывод
Использование старой кроватной сетки трансформирует ее в многофункциональную, многоразовую опору, заменяющую множество традиционных подвязок. Кусты получают необходимую поддержку, а трудозатраты садовода в пик сезона сокращаются.
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