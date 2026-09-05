Синоптики обновили данные: погода страны на выходных

На выходных — погодные контрасты: на юге до +33°, в центре дожди и +18°, на Северо-Западе до +12° и снег.

Предстоящие выходные принесут в регионы России резкие погодные контрасты. На юге будет тепло и солнечно, в центре и на северо-западе — дожди и прохлада, а в Заполярье возможен даже снег. В субботу и воскресенье погодная картина будет существенно меняться под влиянием антициклонов и атмосферных фронтов, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

На юге — жара с переходом к освежающим дождям

В субботу антициклон обеспечит южным регионам солнечную и жаркую погоду: днём до +28...+33. Однако в воскресенье начнёт прорываться грозовой фронт, который принесёт свежие воздушные массы, и температура понизится на 3–4. Морская вода на побережье Кавказа остаётся тёплой: +24...+27, у берегов Крыма +23...+26, что позволит комфортно искупаться.

В центре и на северо-западе — дожди и похолодание

В Среднем Поволжье суббота будет солнечной и жаркой, но уже в воскресенье грозовые дожди понизят температуру до +22...+27. На Северо-Западе циклон принесёт затяжные дожди и плотную облачность. Днём не выше +12...+17, а в Заполярье — всего +7...+12 с возможным переходом осадков в снег.

В Центральной России также ожидаются дожди, местами сильные. Из-за недостатка солнца температура окажется ниже климатической нормы: днём +13...+18, лишь в Черноземье воздух прогреется до +18...+23. В Москве — дождливо, наиболее сильные осадки — в субботу, +15...+18.

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — комфортное тепло

На Урале сохранится солнечная погода с температурой +21...+26, возможны лишь кратковременные грозы. В Южной Сибири к субботе облачность рассеется, осадки прекратятся. В воскресенье днём +21...+26, на востоке до +18...+23. На юге Дальнего Востока будет солнечно, лишь в воскресенье на западе Приамурья пройдут дожди. Температура +23...+28.

Вывод

Выходные в регионах будут контрастными: на юге — жара до +33, в центре — дожди и прохлада до +18, на Северо-Западе — холод и даже снег в Заполярье. На Урале и в Сибири — комфортное тепло. Следите за прогнозами и планируйте дела с учётом погоды.

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