Скупаю в «Фикс Прайсе» кухонные прихватки, но не для плиты: как превратить их в стильный органайзер для прихожей

Кто бы мог подумать, что простые кухонные прихватки станут основой для удобного настенного органайзера? Из них получается практичный аксессуар с кармашками — и ключи, и перчатки, и очки больше не будут теряться у входной двери.
Собрать такой органайзер можно за один вечер, а смотреться он будет как продуманная деталь интерьера.
Что подготовить перед началом работы
Для проекта лучше брать 4–6 одинаковых прихваток из плотной ткани: рыхлый материал быстро потеряет форму. В качестве основы подойдёт лист фанеры (для более тяжёлых вещей) либо плотный картон (для лёгкого варианта).
Дополнительно понадобятся хлопковая ткань для обшивки, прочные нитки, игла, ножницы, линейка, карандаш, клей для ткани, мебельный степлер и крепления для стены. Размер основы должен быть шире ряда прихваток на 3–5 см с каждой стороны. Фанеру предварительно обрабатывают наждачной бумагой.
Как собрать органайзер: простой алгоритм
- обшейте основу тканью с припуском 3–4 см и закрепите материал степлером с обратной стороны;
- разложите прихватки в один или несколько рядов с небольшим нахлёстом, зафиксируйте булавками и пришейте потайным швом либо прострочите на машинке, усилив верхние углы дополнительными стежками;
- проверьте вместимость кармашков: положите внутрь ключи и мелкие вещи, чтобы убедиться, что они не выпадут;
- пришейте текстильные петли или установите кольца в верхней части основы — это будет крепление к стене;
- разместите органайзер рядом с дверью, зеркалом или вешалкой, используя надёжные крепления с запасом прочности.
Личный опыт автора
Однажды автору портала "Городовой" Анастасии Чуваковой захотелось навести порядок у двери, а покупать готовый органайзер не хотелось. Она сделала такой вариант из прихваток — получилось даже лучше, чем ожидала. Теперь ключи и перчатки всегда на виду, а сама вещь смотрится как дизайнерский акцент. С тех пор Анастасия советует этот способ всем, кто хочет навести уют без лишних трат.
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