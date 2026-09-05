Погреб для свеклы больше не нужен: складываю урожай хитрым способом — весной достаю плотные корнеплоды

Лайфхаки по хранению урожая свеклы

Для длительного хранения свеклы без потери ее твердости не обязательно наличие специализированного погреба. Небольшой объем урожая может быть размещен в стандартных полиэтиленовых пакетах и храниться в условиях стабильно низких температур, например, в холодильнике или ином подходящем месте. Основная функция пакета заключается в замедлении процесса потери влаги.

Подготовка свеклы к хранению

Для хранения отбираются плотные, здоровые корнеплоды, не имеющие повреждений, трещин или признаков гниения. Ботва удаляется с сохранением небольшого черешка. Длительное хранение свеклы с ботвой не рекомендуется, так как зелень способствует испарению влаги, что приводит к ускоренному размягчению корнеплода.

Размер корнеплода также является важным фактором. Оптимальными для продолжительного хранения считаются корнеплоды среднего размера. Мелкие экземпляры быстрее теряют влагу, а поврежденные могут негативно повлиять на сохранность соседних.

Использование пакетов

Рекомендуется использовать плотные полиэтиленовые пакеты, при этом их герметичное закрытие не требуется. Для обеспечения воздухообмена в пластике необходимо сделать небольшие отверстия.

Этот метод одновременно способствует поддержанию оптимального уровня влажности вокруг корнеплодов и минимизирует риск избыточного скопления влаги.

Условия хранения

Важным фактором является температурный режим.

Именно в нем зачастую кроется причина неудач. Хранение свеклы в стандартной упаковке при комнатной температуре не позволит сохранить ее до весны. Для обеспечения длительного срока хранения необходимы низкие температуры и высокая влажность. Согласно данным Университета Миннесоты, свекла относится к овощам, требующим холодных и влажных условий, при этом ориентировочный срок хранения составляет до пяти месяцев.

Таким образом, в условиях квартиры лучше использовать овощной отсек холодильника. Альтернативным решением может служить прохладное помещение или утепленный балкон, при условии, что температура поддерживается на уровне, близком к нулю, но исключающем замерзание свеклы. При колебаниях температуры такой вариант становится ненадежным.

Рекомендуется периодически, раз в несколько недель, проводить осмотр упаковок. Корнеплоды, обнаруживающие признаки размягчения, пятнистости или начала гниения, следует незамедлительно удалять.

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