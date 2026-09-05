Первые осенние выходные в Петербурге: куда пойти и что посмотреть

Сентябрь в Петербурге начался с холодных дней, поэтому пора отправляться в самые укромные места Северной столицы.

Театральные гастроли и яркие премьеры

Театр — лучший способ провести вечер, если на улице похолодало. Культура Петербурга советует провести эти дни в тепле.

С 3 по 6 сентября в Молодёжный театр на Фонтанке приезжает Белгородский драмтеатр. Гости привезли четыре спектакля. Среди них — детективная комедия «Ловушка» и трогательная драма «Саня, Ваня, с ними Римас».

Любителям классики тоже есть куда пойти. 4 сентября в Мариинском-2 показывают оперу «Чародейка». А 6 сентября в «Приюте комедианта» сыграют знаменитую душевную историю «Двое на качелях».

Музыка: орган, саундтреки и уютная оранжерея

Музыка звучит еще лучше, когда вокруг красивая атмосфера.

Орган в Анненкирхе. 5 сентября в знаменитой сгоревшей церкви сыграют саундтреки из любимых фильмов. Атмосфера там всегда магическая.

5 сентября в знаменитой сгоревшей церкви сыграют саундтреки из любимых фильмов. Атмосфера там всегда магическая. Музыка среди растений. В этот же день пройдет концерт в Оранжерее Таврического сада. Отличный шанс побывать в тропиках посреди петербургской осени.

В этот же день пройдет концерт в Оранжерее Таврического сада. Отличный шанс побывать в тропиках посреди петербургской осени. Мировые хиты. 6 сентября можно послушать легендарные мелодии Стинга и Поля Мориа в камерном формате.

Выставки: от Пикассо до секретов котиков

Сентябрь принёс много крутых выставочных проектов.

Пикассо в «Брусницыне». В пространстве на берегу Финского залива показывают графику Пабло Пикассо. Можно совместить искусство и прогулку у моря.

Котики в Музее истории религии. Самая милая выставка сезона. Здесь рассказывают, как к кошкам относились в разных странах и древних верах. Лайфхак: приходить лучше после 13:00, потому что до этого времени пушистые экспонаты обычно спят.

Изящное искусство. В Русском музее смотрят на «Образ женщины в русском искусстве». А если вам нравится стиль арт-деко и мода, успейте на выставку художника Эртэ — её продлили до конца сентября.

Выбирайте мероприятие по душе, берите стакан горячего кофе и отправляйтесь гулять. Петербург осенью особенно прекрасен!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленфильме открылась выставка, посвященная 130-летию первого кинопоказа в России.