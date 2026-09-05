Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах

Чем новый плацкарт РЖД будет отличаться от привычного - пассажиров услышали

В РЖД представили плацкартные вагоны нового поколения. Теперь каждый пассажир будет иметь личное пространство с вентиляцией, розеткой и шторкой. Такие вагоны позволят сделать дальние поездки более комфортными.

Еще в 2025 году во время выставки “Транспорт России” показали макет плацкарта, который изменит представление о бюджетных поездках на поезде. У каждого человека появится личное пространство, которое будет отделено шторкой. В плацкарте появится ощущение собственного купе даже при нахождении в общем вагоне.

В чем особенность проекта

Основным преимуществом является увеличение числа мест, ведь теперь их будет 58 штук. Полки станут шире и длиннее: длина поперечных увеличится на 14 см, а ширина - на 3 см. Боковые полки станут больше на 10 и 4 см соответственно. Пассажир обновленного плацкарта также может рассчитывать на персональный светильник, личную розетку, столик и воздуховод. Но на этом хорошие новости не заканчиваются. В вагоне плацкарта появятся две санитарные комнаты, а также душевая кабина.

Изменения затронули и вагон, ведь он стал более широким и длинным, из-за чего и удалось сделать больше мест. Теперь пассажиры смогут смотреть на боковые полки совершенно иначе, ведь они перестанут быть компромиссным вариантом. Если человек устал от внимания и шума, то он может просто прикрыться плотной шторкой.

Стоимость билетов

На данный момент стоимость билетов на обновленные вагоны не объявлена, поэтому интересующей информации нет, сообщает 110km.ru.

Вывод

Плацкартные вагоны ожидают существенные изменения, которые позволят сделать каждую поездку комфортной. Если проект сможет получить развитие, то это повысит конкурентоспособность поездов на фоне авиации и другого транспорта.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какие условия предлагают РЖД за билет в СВ.