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3500 рублей к пенсии за стаж до 1995 года — кому из россиян положено и как получить

Опубликовано: 5 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
3500 рублей к пенсии за стаж до 1995 года — кому из россиян положено и как получить
фото Городовой ру
Как получить доплату к пенсии за стаж до 1995 года

В нескольких регионах заговорили о перерасчете пенсии для тех, кто работал в СССР и начале девяностых. Прибавка могла составить 3000–3500 рублей в месяц, но точная сумма зависела от стажа, зарплат и категории пенсионера.

Единоразового автоматического повышения не было — перерасчет проводили индивидуально по документам, - передает источник.

Кому полагалась доплата

На увеличение пенсии за стаж до 1995 года могли рассчитывать неработающие пенсионеры с подтвержденным трудовым стажем в СССР и начале девяностых.

Особенно если часть стажа относилась к льготным периодам: работа во вредных условиях, на Севере, в сельском хозяйстве, медицине или образовании.

Также перерасчет был актуален для тех, кому пенсию назначили по старым правилам без учета всех уточненных данных о зарплате.

Как оформить перерасчет

  • обратитесь в клиентскую службу СФР по месту жительства или подайте заявление через госуслуги с просьбой пересчитать пенсию с учетом стажа и заработка до 2002 года;
  • приложите трудовую книжку, справки о заработке за любые 60 месяцев подряд до 2002 года и архивные справки о льготных периодах;
  • помните: рассмотрение занимает до 10 рабочих дней, а новая сумма начисляется с первого числа следующего месяца;
  • не тяните: доплата за прошлые месяцы, как правило, не выплачивалась, поэтому чем раньше подать документы, тем больше денег получится сохранить.

Вывод

Перерасчет пенсии за советский и ранний постсоветский стаж — реальная возможность увеличить выплаты, но только при наличии подтверждающих документов. Размер прибавки индивидуален и может варьироваться от нескольких сотен до 3000–3500 рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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