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Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Петербурге 10 сентября

Опубликовано: 10 сентября 2026 08:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Петербурге 10 сентября
фото legion-media
После аномально теплых дней в Северную столицу придут осенние дожди

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября в городе облачно, днем дожди, местами сильные. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, атмосферное давление существенно не изменится.

Температура воздуха ночью держалась в пределах +14…+16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +16…+18. К шести утра воздух прогрелся до +16,8 градуса — утро выдалось теплым, но вчерашней жары уже нет.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: днем местами сильные дожди могут осложнить дорожную обстановку.

Спасатели рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность на улицах.

Завтра, 11 сентября, синоптики прогнозируют умеренные дожди и похолодание до +14…+16 градусов. Кратковременные осадки и прохлада сохранятся и в пятницу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что таможенники Пулково нашли в багаже пассажира из Рима.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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