Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Петербурге 10 сентября

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 сентября в городе облачно, днем дожди, местами сильные. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, атмосферное давление существенно не изменится.
Температура воздуха ночью держалась в пределах +14…+16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +16…+18. К шести утра воздух прогрелся до +16,8 градуса — утро выдалось теплым, но вчерашней жары уже нет.
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: днем местами сильные дожди могут осложнить дорожную обстановку.
Спасатели рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность на улицах.
Завтра, 11 сентября, синоптики прогнозируют умеренные дожди и похолодание до +14…+16 градусов. Кратковременные осадки и прохлада сохранятся и в пятницу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что таможенники Пулково нашли в багаже пассажира из Рима.