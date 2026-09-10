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Можно ли жечь мусор на даче в 2026 году: правила, расстояния и штрафы

Опубликовано: 10 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Можно ли жечь мусор на даче в 2026 году: правила, расстояния и штрафы
фото Городовой ру
Какие отходы разрешено и запрещено сжигать

Каждую осень на дачах скапливаются горы отходов, и сжечь их — первое желание. Но в 2026 году огонь на участке — строго регламентированная процедура с серьезными штрафами.

Что можно жечь

Разрешены только природные отходы: трава, листва, ветки, чистая бумага. Пластик, резину, шифер жечь нельзя — ядовитый дым даст два штрафа сразу.

Правила сжигания

Костер в яме: глубина от 30 см, до построек 15 м. В целой бочке — 7,5 м. До леса — 50 м.

  • Очистите 10 м вокруг от сухой травы
  • Сделайте минерализованную полосу 0,4 м
  • Держите воду или огнетушитель рядом
  • Не жгите при ветре свыше 5 м/с и в особый режим
  • Залейте костер водой после

Штрафы

Нарушение — 5–15 тыс. рублей, в особый режим — до 20 тыс. При ущербе имуществу — до 60 тыс. Траву лучше в компост, ветки — на мульчу.

Сжечь мусор можно, но по правилам. Грамотный подход сбережет деньги и соседские отношения. Главное — дистанции и вода под рукой.

Решила спалить ветки в бочке у забора. Сосед вызвал МЧС, штраф прилетел сразу. Теперь мусор отправляю в компост.

Мнение россиян

«Сжигать нельзя — штрафы слишком большие», — Наталья, Подмосковье.

«Жгу в бочке десять лет без проблем», — Сергей, Рязань.

«Компостировать лучше, чем дышать дымом», — Анна, Тверь.

«У нас в деревне все жгут, никто не жалуется», — Игорь, Кострома.

Ранее «Городовой» рассказывал, как проще и надежнее передать квартиру детям.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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