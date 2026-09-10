Можно ли жечь мусор на даче в 2026 году: правила, расстояния и штрафы

Каждую осень на дачах скапливаются горы отходов, и сжечь их — первое желание. Но в 2026 году огонь на участке — строго регламентированная процедура с серьезными штрафами.
Что можно жечь
Разрешены только природные отходы: трава, листва, ветки, чистая бумага. Пластик, резину, шифер жечь нельзя — ядовитый дым даст два штрафа сразу.
Правила сжигания
Костер в яме: глубина от 30 см, до построек 15 м. В целой бочке — 7,5 м. До леса — 50 м.
- Очистите 10 м вокруг от сухой травы
- Сделайте минерализованную полосу 0,4 м
- Держите воду или огнетушитель рядом
- Не жгите при ветре свыше 5 м/с и в особый режим
- Залейте костер водой после
Штрафы
Нарушение — 5–15 тыс. рублей, в особый режим — до 20 тыс. При ущербе имуществу — до 60 тыс. Траву лучше в компост, ветки — на мульчу.
Сжечь мусор можно, но по правилам. Грамотный подход сбережет деньги и соседские отношения. Главное — дистанции и вода под рукой.
Решила спалить ветки в бочке у забора. Сосед вызвал МЧС, штраф прилетел сразу. Теперь мусор отправляю в компост.
Мнение россиян
«Сжигать нельзя — штрафы слишком большие», — Наталья, Подмосковье.
«Жгу в бочке десять лет без проблем», — Сергей, Рязань.
«Компостировать лучше, чем дышать дымом», — Анна, Тверь.
«У нас в деревне все жгут, никто не жалуется», — Игорь, Кострома.
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