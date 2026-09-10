Городовой / Новости Петербурга / Петербуржцы стали чаще обращаться в суды для взыскания зарплат и премий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не мусор, а ценный ресурс: как кидать падалицу в компост, чтобы не заразить всю кучу Новости Петербурга
Помидоры на зиму "Сладкие": рассол выпивают быстрее, чем съедают помидоры Полезное
Дачный туалет больше не строю из досок: модульный «конструктор» с Ozon собирается за пару часов – служит веками Новости Петербурга
Ленобласть вышла на первое место в России по производству яиц: 2,4 млрд штук Новости Петербурга
Никаких труб и электрики: теперь утепляю полы по финской технологии - дома тепло и осенью, и зимой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Петербуржцы стали чаще обращаться в суды для взыскания зарплат и премий

Опубликовано: 10 сентября 2026 18:29
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербуржцы стали чаще обращаться в суды для взыскания зарплат и премий
фото legion-media
Почему в Петербурге много зарплатных споров

В Северной столице заметно обострились трудовые конфликты: горожане всё чаще идут в суд, чтобы добиться выплат от работодателей.

По данным объединённой пресс‑службы судов, за первое полугодие 2026 года число исков о взыскании зарплаты почти удвоилось. При этом общая сумма требований снизилась — похоже, суммы отдельных претензий стали скромнее, а самих случаев — больше.

Цифры и тенденции

С января по июнь в петербургские суды поступило 1,3 тысячи исков о невыплаченных зарплатах, премиях и компенсациях — это почти вдвое больше, чем годом ранее (тогда было 717 заявлений).

Общее количество трудовых споров выросло с 1,6 до 2,5 тысяч обращений. При этом суммарно истцы требуют 95,4 млн рублей против 108,5 млн в прошлом году.

Какие споры чаще всего доходят до суда

Главная причина обращений — невыплата денег: зарплат, премий, расчётов при увольнении. На втором и третьем местах — оспаривание увольнений и дисциплинарных взысканий. Работодатели, в свою очередь, чаще всего пытаются взыскать с сотрудников материальный ущерб или вернуть деньги за обучение.

Ещё один заметный тренд — иски о признании отношений трудовыми, когда работника оформляли как самозанятого или по гражданско‑правовому договору.

Что делать, если задерживают выплаты

  • Фиксируйте всё: сохраняйте переписку, приказы, табели, расчётные листы — любые документы, подтверждающие факт работы и размер выплат.
  • Не тяните: срок обращения по спорам о зарплате — один год с даты, когда деньги должны были выплатить.
  • Пробуйте досудебное урегулирование: письменная претензия работодателю нередко помогает решить вопрос без суда.

Ситуация говорит о том, что споры между работниками и компаниями становятся всё острее — и знать свои права сейчас особенно важно.

Ранее «Городовой» рассказывал, как маленькие компании Петербурга меняют жизнь города.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью