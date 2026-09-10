Петербуржцы стали чаще обращаться в суды для взыскания зарплат и премий

В Северной столице заметно обострились трудовые конфликты: горожане всё чаще идут в суд, чтобы добиться выплат от работодателей.
По данным объединённой пресс‑службы судов, за первое полугодие 2026 года число исков о взыскании зарплаты почти удвоилось. При этом общая сумма требований снизилась — похоже, суммы отдельных претензий стали скромнее, а самих случаев — больше.
Цифры и тенденции
С января по июнь в петербургские суды поступило 1,3 тысячи исков о невыплаченных зарплатах, премиях и компенсациях — это почти вдвое больше, чем годом ранее (тогда было 717 заявлений).
Общее количество трудовых споров выросло с 1,6 до 2,5 тысяч обращений. При этом суммарно истцы требуют 95,4 млн рублей против 108,5 млн в прошлом году.
Какие споры чаще всего доходят до суда
Главная причина обращений — невыплата денег: зарплат, премий, расчётов при увольнении. На втором и третьем местах — оспаривание увольнений и дисциплинарных взысканий. Работодатели, в свою очередь, чаще всего пытаются взыскать с сотрудников материальный ущерб или вернуть деньги за обучение.
Ещё один заметный тренд — иски о признании отношений трудовыми, когда работника оформляли как самозанятого или по гражданско‑правовому договору.
Что делать, если задерживают выплаты
- Фиксируйте всё: сохраняйте переписку, приказы, табели, расчётные листы — любые документы, подтверждающие факт работы и размер выплат.
- Не тяните: срок обращения по спорам о зарплате — один год с даты, когда деньги должны были выплатить.
- Пробуйте досудебное урегулирование: письменная претензия работодателю нередко помогает решить вопрос без суда.
Ситуация говорит о том, что споры между работниками и компаниями становятся всё острее — и знать свои права сейчас особенно важно.
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