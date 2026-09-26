Под Кингисеппом открыли движение по обновленному мосту через Лугу: что изменилось

За последние годы крупнее этого моста ремонтировали только объекты через реки Свирь и Волхов.

Хорошие новости для водителей и жителей Ленинградской области. В Кингисеппском районе запустили движение по обновленному мосту через реку Лугу. Переправа находится на дороге «Лужицы — Первое Мая».

Доехать до порта Усть-Луга теперь можно быстро, удобно и без лишней тряски.

Один из самых больших мостов в регионе

Длина обновленного моста — 253 метра. Для нашей области это серьезный масштаб. За последние годы крупнее этого моста ремонтировали только объекты через реки Свирь и Волхов.

Капремонт стартовал в 2024 году, и строители сделали гигантский объем работы, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Старую металлическую ферму и бетонные перекрытия полностью демонтировали. Вместо них поставили надежное стальное пролетное строение.

Сами бетонные опоры моста оказались еще крепкими. Их не стали сносить, а просто капитально отремонтировали и покрасили.

На мосту уложили ровный асфальт, поставили прочные перила и сделали хорошее освещение. Ехать ночью здесь теперь одно удовольствие.

Подумали и о местных жителях. На мосту и подходах к нему сделали удобные пешеходные дорожки. Их ширину увеличат вдвое — до 1,5 метров с каждой стороны, а от машин людей защищает прочное ограждение.

Финал уже близко

Ремонт проводили по национальным проектам — сначала по программе «Безопасные качественные дороги», а затем по проекту «Инфраструктура для жизни».

Основное движение уже открыто, но у строителей еще остались мелкие задачи. Сейчас подрядчик разбирает временную объездную переправу, которая выручала водителей весь прошлый год.

Также рабочие доделывают тротуары на берегах. Все работы обещают полностью завершить в самое ближайшее время.

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