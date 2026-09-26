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Плеснула в горшок — и от гераней глаз не оторвать: покрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов

Опубликовано: 26 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Плеснула в горшок — и от гераней глаз не оторвать: покрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов
Плеснула в горшок — и от гераней глаз не оторвать: покрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов
Городовой ру
Простая, но эффективная подкормка

Герань является популярным декоративным растением, требующим надлежащего ухода для обеспечения обильного цветения и формирования густой зеленой массы. В период бутонизации внесение дополнительных питательных веществ становится особенно актуальным.

Рекомендации специалиста

Агроном и эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова представила методику приготовления органического удобрения. По своим характеристикам оно сопоставимого с промышленными аналогами и обладает высокой степенью усвояемости. Применение данного состава способствует активному росту и стимуляции цветения, в том числе у молодых черенков.

Приготовление подкормки

Для приготовления препарата необходимо залить 0,5 стакана белого риса 1 литром теплой воды и оставить настаиваться в течение ночи. После фильтрации полученную жидкость следует дополнить 1 столовой ложкой сахара и выдержать в закрытой емкости 3 дня для процесса ферментации. Готовый концентрат рекомендуется применять для полива, предварительно разбавляя его водой в соотношении 1:10. Внесение подкормки осуществляется с периодичностью один раз в 10 дней, при этом хранение концентрата допустимо в холодильнике.

Ранее мы рассказали, нужно ли перекапывать землю осенью.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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