Плеснула в горшок — и от гераней глаз не оторвать: покрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов

Герань является популярным декоративным растением, требующим надлежащего ухода для обеспечения обильного цветения и формирования густой зеленой массы. В период бутонизации внесение дополнительных питательных веществ становится особенно актуальным.
Рекомендации специалиста
Агроном и эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова представила методику приготовления органического удобрения. По своим характеристикам оно сопоставимого с промышленными аналогами и обладает высокой степенью усвояемости. Применение данного состава способствует активному росту и стимуляции цветения, в том числе у молодых черенков.
Приготовление подкормки
Для приготовления препарата необходимо залить 0,5 стакана белого риса 1 литром теплой воды и оставить настаиваться в течение ночи. После фильтрации полученную жидкость следует дополнить 1 столовой ложкой сахара и выдержать в закрытой емкости 3 дня для процесса ферментации. Готовый концентрат рекомендуется применять для полива, предварительно разбавляя его водой в соотношении 1:10. Внесение подкормки осуществляется с периодичностью один раз в 10 дней, при этом хранение концентрата допустимо в холодильнике.
Ранее мы рассказали, нужно ли перекапывать землю осенью.