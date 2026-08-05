Выбираю лучшие сорта томатов для теплицы на 2027 — чтобы плоды были крупные, сладкие и без болезней

Четыре сорта томатов, которые стоит выбрать на будущий год: «Буденовка», «Медовый салют», «Розовый фрегат» и «Тигренок».

Каждый август в теплице проводится ритуал: осмотр кустов и решение, какие сорта оставить на будущий год, а от каких отказаться. В этом сезоне автор блога "О Фазенде. Загородная жизнь" посадил сразу десять новых сортов вместо привычных двух-трёх. Цель — найти замену тем, что уже приелись. Условия были честными: теплица с автоматическим проветриванием, без химических обработок за сезон.

Как выбирали и что проверяли

При выборе ориентировались на вкус, форму плода, количество завязей в кисти и соответствие описанию на упаковке. Отзывы других огородников читали, но всегда проверяли на своей земле — один и тот же сорт у соседа может вести себя иначе. Новинки сравнивали с проверенными сортами, например, розовый «Сахарный бизон» ставили рядом с любимым «Мазарини». Разница по массе плода оказалась заметной.

Когда сорт не совпадает с описанием

С «Пузата хата» вышла неловкая история: по описанию — груша с тонкой кожицей, а вырос ребристый шар. Вкус неплохой, но форма выдала пересортицу. «Сто пудов» тоже разочаровал: плоды мелкие, вкус обычный, кисло-сладкий. «Цитрусовый сад» зрел долго, дал огромные кисти по 19 плодов, но вкус остался травянистым даже у жёлтых томатов. Теперь семена покупают у двух-трёх продавцов, чтобы не зависеть от одной партии.

Четыре сорта, которые остались

Из новинок в коллекции остались четыре: «Буденовка», «Медовый салют», «Розовый фрегат» и «Тигренок»:

«Буденовка» — сорт с крупными, сердцевидными плодами, сладкой мякотью и почти без семян. Единственный недостаток: к концу созревания форма перестаёт быть идеально конической. Но по вкусу — один из фаворитов сезона.

«Медовый салют» удивил размерами и необычной мраморной окраской — жёлто-красной, как у заката. Правда, сначала трескался при неровном поливе, но когда полив выровняли, проблема ушла. Теперь он в списке надёжных.



«Розовый фрегат» — гибрид, который переносит перевозку, подходит для стола и консервации. Кисти дают до шести плодов без подвязки.

«Тигренок» — полосатый сорт, который теряет декоративность при созревании, но по вкусу и урожайности полностью оправдал ожидания.

Как ухаживают за томатами

Кусты формируют в два стебля, пасынкуют до первой кисти. Поливают стабильно — 6 л под куст раз в 2–3 дня, без резких скачков влажности. Удобряют раствором с калием и фосфором раз в десять дней, без перекорма азотом, чтобы куст не уходил в зелень.

Выводы на следующий сезон

Главный вывод: картинка на пакетике почти ничего не гарантирует без проверки на своей земле. Поэтому лучше брать не больше двух новых сортов за раз и держать рядом сорт-эталон для честного сравнения. Сроки созревания сверяют заранее, а если плоды мельче заявленных — ищут причину в семенах, а не в погоде. На следующий сезон список составлен: «Буденовка», «Медовый салют», «Розовый фрегат» и «Тигренок» остаются точно.

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