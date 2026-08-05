Повезет не только Ромашке и Астре: цветочный гороскоп на 6 августа 2026 года - что ждет избранных

Портал “Городовой” опубликовал цветочный гороскоп на 6 августа 2026 года. Вселенная намерена помочь Георгину (21 апреля - 30 апреля), Ромашке (22 мая - 31 мая), Астре (12 сентября - 22 сентября) и Пиону (13 ноября - 22 ноября). Что ждет их в этот день?
Прогноз
Финансы: следует соблюдать осторожность в любых рискованных делах. Решения нужно принимать только после изучения информации, взвешивания всех “за” и “против”. Можно полагаться на интуицию, ведь она точно не подведет.
Работа: начальство отметит их старания, сделает неожиданный подарок, что вызовет желание делать еще больше. В этот день лучше работать в одиночестве, что позволит сконцентрироваться на важных задачах.
Здоровье: энергия будет бить ключом, но во всем нужно знать меру. Важно научиться прислушиваться к своему телу, что поможет избежать неприятностей. В свободное от работы время не нужно забывать про отдых.
Личная жизнь: между любящими сердцами произойдет некое сближение, которое позволит вывести отношения на новый уровень. Важно сохранить гармонию, запомнить эти светлые чувства.
Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.