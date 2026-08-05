Городовой / Новости Петербурга / Шаурма и шаверма: в чем разница и почему москвичи не поймут петербуржца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Котлеты по-еврейски: привычное блюдо в новом исполнении – у плиты гарцевать не придется Новости Петербурга
Повезет не только Ромашке и Астре: цветочный гороскоп на 6 августа 2026 года - что ждет избранных Полезное
Тонкая стежка и синий вместо черного: как выбрать идеальную куртку на теплую осень 2026 Новости Петербурга
Добавляем в тесто — и пельмени остаются целыми даже после долгой варки: не ингредиент, а палочка-выручалочка Новости Петербурга
Выбираю лучшие сорта томатов для теплицы на 2027 — чтобы плоды были крупные, сладкие и без болезней Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Шаурма и шаверма: в чем разница и почему москвичи не поймут петербуржца

Опубликовано: 5 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Шаурма и шаверма: в чем разница и почему москвичи не поймут петербуржца
фото legion-media
Главные отличия, чтобы вы могли осознанно выбрать любимое блюдо

Споры о названии этого фастфуда не утихают годами — для кого-то это шаурма, для кого-то шаверма. На деле за двумя словами скрывается не просто разница в произношении, а два подхода к подаче и вкусу.

География решает: от Москвы до Петербурга

Название во многом зависит от города: «шаурма» — привычный вариант для Москвы и большинства регионов, а «шаверма» прочно закрепилась в Петербурге. В столице спокойно поймут питерский вариант, а вот в Северной столице за «шаурму» могут добродушно подшутить.

Главные отличия: коротко и по делу

Вот на что стоит обращать внимание, если хотите прочувствовать «свой» стиль блюда:

  • Подача: в Москве чаще заворачивают в тонкий лаваш, в Петербурге нередко используют питу либо подают начинку в открытой форме с соусом сверху.
  • Нарезка мяса: в шаурме — тонкие полоски, в шаверме — более крупные куски или кубики.
  • Соусы: московская версия любит сочетание кетчупа и майонеза либо сметаны с чесноком; питерская делает ставку на белый соус с чесноком, укропом и лимонным соком.
  • Овощи: в столице часто добавляют пекинскую капусту, корейскую морковь, солёные огурцы; в Петербурге предпочитают свежую капусту, малосольные огурцы и минимум «ярких» добавок.

Вывод

Шаурма и шаверма — это не два разных блюда, а две вариации одного фастфуда. У каждой есть свои поклонники и узнаваемые черты. Главное — выбирать проверенные места, где следят за качеством продуктов. Тогда любой вариант станет отличным перекусом.

Личный опыт автора

Однажды специально сравнивала шаурму в Москве и шаверму в Петербурге — разница сразу чувствуется. В Питере мне больше понравился насыщенный чесночный соус, а в Москве — сочная начинка с корейской морковью. Теперь в поездках беру то, что ближе к местному стилю: так интереснее пробовать город на вкус.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить ленивые чебуреки из вафель и фарша.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью