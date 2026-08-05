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Минус четыре моста и запрет на парковку: где в центре Петербурга перекроют дорогу 8 и 9 августа

Опубликовано: 5 августа 2026 01:42
 Проверено редакцией
Минус четыре моста и запрет на парковку: где в центре Петербурга перекроют дорогу 8 и 9 августа
Минус четыре моста и запрет на парковку: где в центре Петербурга перекроют дорогу 8 и 9 августа
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица».

В Петербурге 8 и 9 августа пройдет полумарафон «Северная столица». Это одно из самых красивых беговых событий в России, но для водителей это всегда квест.

Начинаем в субботу: где нельзя парковаться

Ограничения начнутся еще накануне забега. В субботу, 8 августа, на улицах, по которым пролегает маршрут, введут запрет на остановку и стоянку.

Если не хотите искать свою машину на штрафстоянке, внимательно смотрите на знаки. Особенно это касается Адмиралтейского и Центрального районов.

Воскресенье: город «встанет» с утра

Основной этап ограничений придется на воскресенье, 9 августа. Дороги начнут перекрывать поэтапно уже с 06:30.

Что будет закрыто:

  • Главные магистрали: Невский проспект, набережная Макарова, а также Дворцовая, Адмиралтейская и Университетская набережные.
  • Площади: Исаакиевская и Сенатская.
  • Петроградка: Движение ограничат на Большом проспекте П.С. и проспекте Добролюбова.

Мосты тоже «отдыхают»

Самое важное для тех, кто планирует переезжать с одного берега на другой: для машин закроют сразу четыре моста:

  1. Дворцовый
  2. Троицкий
  3. Биржевой
  4. Тучков

О самом марафоне

Старт и финиш по традиции пройдут на Дворцовой площади. Участники побегут две дистанции на выбор: 10 км или 21,1 км.

Важный факт: полумарафон «Северная столица» считается одним из самых быстрых в стране из-за плоского рельефа. Бегунам не нужно карабкаться в горку, поэтому здесь часто бьют личные рекорды.

Самый надежный способ передвижения в это воскресенье — метро. Если же вам кровь из носу нужно в центр на машине, закладывайте на дорогу лишний час и пользуйтесь навигаторами — они будут видеть перекрытия в реальном времени.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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