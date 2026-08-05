Минус четыре моста и запрет на парковку: где в центре Петербурга перекроют дорогу 8 и 9 августа

В Петербурге 8 и 9 августа пройдет полумарафон «Северная столица». Это одно из самых красивых беговых событий в России, но для водителей это всегда квест.
Начинаем в субботу: где нельзя парковаться
Ограничения начнутся еще накануне забега. В субботу, 8 августа, на улицах, по которым пролегает маршрут, введут запрет на остановку и стоянку.
Если не хотите искать свою машину на штрафстоянке, внимательно смотрите на знаки. Особенно это касается Адмиралтейского и Центрального районов.
Воскресенье: город «встанет» с утра
Основной этап ограничений придется на воскресенье, 9 августа. Дороги начнут перекрывать поэтапно уже с 06:30.
Что будет закрыто:
- Главные магистрали: Невский проспект, набережная Макарова, а также Дворцовая, Адмиралтейская и Университетская набережные.
- Площади: Исаакиевская и Сенатская.
- Петроградка: Движение ограничат на Большом проспекте П.С. и проспекте Добролюбова.
Мосты тоже «отдыхают»
Самое важное для тех, кто планирует переезжать с одного берега на другой: для машин закроют сразу четыре моста:
- Дворцовый
- Троицкий
- Биржевой
- Тучков
О самом марафоне
Старт и финиш по традиции пройдут на Дворцовой площади. Участники побегут две дистанции на выбор: 10 км или 21,1 км.
Важный факт: полумарафон «Северная столица» считается одним из самых быстрых в стране из-за плоского рельефа. Бегунам не нужно карабкаться в горку, поэтому здесь часто бьют личные рекорды.
Самый надежный способ передвижения в это воскресенье — метро. Если же вам кровь из носу нужно в центр на машине, закладывайте на дорогу лишний час и пользуйтесь навигаторами — они будут видеть перекрытия в реальном времени.
Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге можно заправить полный бак автомобиля.