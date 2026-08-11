Танцы у секретного павильона и свободный вход после 19:30: зачем ехать в Гатчину 15 и 16 августа

15 и 16 августа привычный ритм жизни Дворцового парка изменится. Здесь пройдет большой музыкальный фестиваль «Березовый домик».
Рассказываем, как работать парку и что там будет интересного.
Что за праздник и кого слушать?
На два дня парк превратится в огромную сцену под открытым небом. Фестиваль «Березовый домик» соберет любителей живого звука и отдыха на природе.
Перед гостями выступят более 70 музыкантов. Вы услышите и древние напевы, и современный драйвовый фолк.
Главные звезды программы — группы «Отава Ё» и «Тесто», а также коллектив Argemonia. Еще на сцену выйдут сказитель Александр Маточкин и легендарное фолк-трио Сергея Старостина.
Новый график: когда пустят бесплатно?
Из-за фестиваля порядок входа в парк временно поменяется. Запоминайте расписание на 15 и 16 августа:
- До 10:00 — парк закрыт для всех.
- С 10:00 до 19:30 — вход только по билетам на фестиваль.
- После 19:30 — парк откроют для всех, вход станет бесплатным.
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