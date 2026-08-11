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Танцы у секретного павильона и свободный вход после 19:30: зачем ехать в Гатчину 15 и 16 августа

Опубликовано: 11 августа 2026 13:50
 Проверено редакцией
Танцы у секретного павильона и свободный вход после 19:30: зачем ехать в Гатчину 15 и 16 августа
Танцы у секретного павильона и свободный вход после 19:30: зачем ехать в Гатчину 15 и 16 августа
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
Планируйте прогулку по Гатчине на ближайших выходных.

15 и 16 августа привычный ритм жизни Дворцового парка изменится. Здесь пройдет большой музыкальный фестиваль «Березовый домик».

Рассказываем, как работать парку и что там будет интересного.

Что за праздник и кого слушать?

На два дня парк превратится в огромную сцену под открытым небом. Фестиваль «Березовый домик» соберет любителей живого звука и отдыха на природе.

Перед гостями выступят более 70 музыкантов. Вы услышите и древние напевы, и современный драйвовый фолк.

Главные звезды программы — группы «Отава Ё» и «Тесто», а также коллектив Argemonia. Еще на сцену выйдут сказитель Александр Маточкин и легендарное фолк-трио Сергея Старостина.

Новый график: когда пустят бесплатно?

Из-за фестиваля порядок входа в парк временно поменяется. Запоминайте расписание на 15 и 16 августа:

  • До 10:00 — парк закрыт для всех.
  • С 10:00 до 19:30 — вход только по билетам на фестиваль.
  • После 19:30 — парк откроют для всех, вход станет бесплатным.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Мариинский театр ищет тех, кто отмоет его Концертный зал.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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