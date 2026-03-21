Новорожденные в Северной столице: какие имена звучат чаще, чем "здравствуйте" на Невском

Опубликовано: 21 марта 2026 15:03
фото legion-media
Какие имена на пике популярности в Петербурге

Автор канала "ЛИТИНТЕРЕС" поделился, какие имена чаще всего выбирают для новорожденных родители в Санкт‑Петербурге.

Общая картина по России

Самые популярные имена у девочек: Варвара, Мария, Анна, Ева и София. У мальчиков: Тимофей, Матвей, Артём, Александр и Михаил.

Теперь - что показала статистика Северной столицы.

Самые популярные женские имена

В Петербурге, как и в Москве, первое место заняла Анна - его выбрали для 778 девочек. Совсем немного уступила София (759).

Третью строчку занимает Мария (680) - и здесь полное совпадение с Москвой. Четвертое место у Василисы (649), пятое — у Евы (632).

Получается, что в пятерку лидеров Петербурга входят те же имена, что и в столице. Разница лишь в том, что Василиса и Ева поменялись местами. Примечательно, что в Северной столице старорусское имя Василиса оказалось популярнее Евы.

Самые популярные мужские имена

На первом месте Михаил (1152 мальчика), на втором - Александр (1033). Такое распределение встречается практически повсеместно: и в Москве, и в среднем по стране.

Третье место занял Лев (765).

Четвертая и пятая строчки - у Максима (700) и Марка (690).

Автор:
Анастасия Чувакова
