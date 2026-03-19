Городовой / Полезное / Шведский стол - не поле битвы: правила поведения, которые спасут вас от осуждающих взглядов
Шведский стол - не поле битвы: правила поведения, которые спасут вас от осуждающих взглядов

Опубликовано: 19 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Шведский стол - не поле битвы: правила поведения, которые спасут вас от осуждающих взглядов
фото legion-media
Как правильно вести себя у шведского стола, чтобы не попасть в неловкую ситуацию

Многие люди, впервые оказавшиеся в ресторане с форматом «шведский стол», теряются. Обстановка самообслуживания и обилие блюд часто приводят к суете.

Чтобы этого избежать, достаточно запомнить несколько простых советов, которые помогут чувствовать себя уверенно и показать хорошие манеры, передает автор канала "Дама с чемоданом".

Первое, что нужно сделать при входе

Стоит пройти вдоль линии раздачи, чтобы понять, какие блюда есть сегодня. Часто люди автоматически встают в очередь, а когда подходят к столам, обнаруживают, что там совсем не то, что они ожидали.

Предварительный осмотр поможет сразу выбрать горячее, гарнир, салаты и десерт.

Важно обратить внимание на расположение посуды и приборов. Часто тарелки находятся не на самом столе с едой, а на нижнем ярусе, и новички их просто не замечают.

Запомните простое правило: большие тарелки предназначены для основных блюд, а маленькие — для десертов и хлеба.

Обычно они стоят рядом с соответствующими позициями, поэтому не стоит брать огромную тарелку в зоне десертов или идти с пирожковой тарелкой за мясом. Это просто неудобно.

Главная ошибка неопытного гостя

Желание попробовать все и сразу, накладывая полную тарелку с горкой. Лучше брать небольшие порции, особенно если блюдо незнакомое.

Если еда понравится, всегда можно сходить за добавкой. Не стоит смешивать в одной тарелке несъедобные комбинации вроде селедки и пирожного. Для разных вкусов лучше использовать отдельную посуду.

Кроме того, каждый раз, подходя к линии раздачи снова, нужно брать чистую тарелку, оставляя грязную на столе для официанта.

Вопрос гигиены

Использовать общие щипцы и ложки необходимо только по назначению и не класть их обратно на стол после использования. Также стоит проявить терпение: если у блюда скопилась очередь, нужно дождаться своей очереди, не пытаясь проскочить вперед.

Несмотря на формат самообслуживания, убирать посуду со стола не нужно. А вот выносить еду из зала, как правило, неприлично (за исключением пары фруктов).

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
