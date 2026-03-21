Кончики рассады лука сохнут: Что происходит с растением - И как ему помочь
Кончики рассады лука сохнут: Что происходит с растением - И как ему помочь

Опубликовано: 21 марта 2026 16:03
 Проверено редакцией
Советы для каждого дачника по уходу за молодыми растениями.

Наступила весна, на дачах активно начинают всходить первые растения. Сейчас можно наблюдать появление ростков лука, высаженного под зиму. И многие дачники сталкиваются с проблемой, они видят, что край пера лука становится сухим.

На канале "Дачные будни" рассказывают, о чём говорит эта проблема, и как её можно решить.

В этом случае стоит обратить внимание на то, как всходит лук. Он сначала выпускает петельку, край её долго находится в почве и раскрывается далеко не сразу. Именно в этом кроется основная причина пожелтения края лукового пера.

Дело в том, что верхний слой почвы чаще всего более сухой, чем нижний, из него испаряется влага гораздо быстрее. Потому край пера, находящийся долго в верхнем слое почвы, может начать желтеть и подсыхать.

Также стоит отметить, что влага из почвы, которую лук получает при поливе, может просто не доходить до нижнего края петли, так как существует загиб сверху вниз.

Молодые дачники, увидев сухие края перьев лука, чаще всего впадают в панику, считая, что допустили какую-то ошибку в выращивании. Но это не так, опытные огородники знают, что подсыхание края лукового пера является вариантом нормы, это никак не влияет ни на сочность и вкус зелени, ни на размер луковиц.

Если вы хотите получить эталонное полностью зелёное перо, то стоит следить за влажностью верхнего слоя почвы на этапе прорастания лука. Но есть у этой "медали" и другая сторона. Высок риск перелить, тогда луковицы могут начать гнить в почве.

По большому счёту можно не беспокоиться о пожелтении края пера лука, ничего страшного в этом нет.

Ранее издание рассказывало, как можно вырастить крупный чеснок.

Автор:
Марина Котова
