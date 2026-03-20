После схода снега чесноку – обязательно: смешиваем 1:1 – и головки вырастут размером с арбуз, сочные и ядреные

Опубликовано: 20 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
После схода снега чесноку – обязательно: смешиваем 1:1 – и головки вырастут размером с арбуз, сочные и ядреные
После схода снега чесноку – обязательно: смешиваем 1:1 – и головки вырастут размером с арбуз, сочные и ядреные
Чем подкормить чеснок ранней весной 

Опытный белорусский агроном Петр Ломонос в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказал, чем нужно подкормить чеснок ранней весной, сразу после схода снега. Головки вырастут удивительно крупными, сочными и ядреными. Урожай очень порадует.

Первая подкормка чеснока

По словам эксперта, нужно смешать доломитовую муку и золу в пропорции 1:1 и рассыпать по мульче или даже по снегу, если он еще не успел растаять. На 1 квадратный метр посадок будет достаточно 1 стакана подкормки. С талыми водами "доломитка" и зола поступят в почву, слегка раскислят ее и обеспечат чеснок питанием.

Как это работает

Как отметил Петр Ломонос, доломитовая мука содержит много кальция и магния, которые способствуют росту мощных корней и крепких стеблей. Зола богата калием, который поможет нарастить чесноку крупные, сочные и ядреные головки.

Совет от опытного садовода Дмитрия Кастрицкого

Сразу после схода снега озимый чеснок важно подкормить. В первую очередь огородной культуре требуется азот. Но не все азотные удобрения хорошо работают в холодном грунте. Поэтому лучше внести аммиачную селитру из расчета 3 столовые ложки на 1 квадратный метр.

Через 7 дней следует развести 1 столовую ложку сульфата магния в 10 литрах воды. Размешать и полить чеснок. Сульфат магния содержит серу, которая поможет усвоить азот, а магний – фосфор в холодном грунте. В результате чеснок нарастит мощные корни и быстро пойдет в рост.

Ранее мы сообщали, в какой обработке и подкормке нуждаются крыжовник и смородина ранней весной.

