После схода снега чесноку – обязательно: смешиваем 1:1 – и головки вырастут размером с арбуз, сочные и ядреные

Опытный белорусский агроном Петр Ломонос в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказал, чем нужно подкормить чеснок ранней весной, сразу после схода снега. Головки вырастут удивительно крупными, сочными и ядреными. Урожай очень порадует.
Первая подкормка чеснока
По словам эксперта, нужно смешать доломитовую муку и золу в пропорции 1:1 и рассыпать по мульче или даже по снегу, если он еще не успел растаять. На 1 квадратный метр посадок будет достаточно 1 стакана подкормки. С талыми водами "доломитка" и зола поступят в почву, слегка раскислят ее и обеспечат чеснок питанием.
Как это работает
Как отметил Петр Ломонос, доломитовая мука содержит много кальция и магния, которые способствуют росту мощных корней и крепких стеблей. Зола богата калием, который поможет нарастить чесноку крупные, сочные и ядреные головки.
Совет от опытного садовода Дмитрия Кастрицкого
Сразу после схода снега озимый чеснок важно подкормить. В первую очередь огородной культуре требуется азот. Но не все азотные удобрения хорошо работают в холодном грунте. Поэтому лучше внести аммиачную селитру из расчета 3 столовые ложки на 1 квадратный метр.
Через 7 дней следует развести 1 столовую ложку сульфата магния в 10 литрах воды. Размешать и полить чеснок. Сульфат магния содержит серу, которая поможет усвоить азот, а магний – фосфор в холодном грунте. В результате чеснок нарастит мощные корни и быстро пойдет в рост.
